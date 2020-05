Die restlichen Termine für die Bundesliga-Saison, die ohne Zuschauer zu Ende gespielt wird, stehen jetzt fest. (nordphoto)

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch auch die Bundesliga-Spiele zeitgenau angesetzt, deren Termine bislang offen waren. Werders Nachholspiel gegen Frankfurt wird demnach am Mittwoch, 3. Juni, im Weserstadion ausgetragen (20.30 Uhr). Es folgt das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, 7. Juni, um 13.30 Uhr.

Am Sonnabend, 13. Juni, treten die Bremer ab 15.30 Uhr in Paderborn an. Am Dienstag, 16. Juni, spielt Werder ab 20.30 Uhr zu Hause gegen den FC Bayern. Danach werden an den letzten beiden Spieltagen wie üblich alle Partien am Sonnabend um 15.30 Uhr angepfiffen.

Die restlichen Werder-Spiele im Überblick

SC Freiburg (A), 23. Mai, 15.30 Uhr

Mönchengladbach (H), 26. Mai, 20.30 Uhr

FC Schalke 04 (A), 30. Mai, 15.30 Uhr

Eintracht Frankfurt (H), 3. Juni, 20.30 Uhr

VfL Wolfsburg (H), 7. Juni, 13.30 Uhr

SC Paderborn (A), 13. Juni, 15.30 Uhr

FC Bayern München (H), 16. Juni, 20.30 Uhr

1. FSV Mainz 05 (A), 20. Juni, 15.30 Uhr

1. FC Köln (H), 27. Juni, 15.30 Uhr