Man kennt das ja: Fernab von zu Hause sitzt man in irgendeinem Hotel und lässt es sich so richtig gut gehen. Und irgendwann hat man dann doch viel mehr gegessen, als man eigentlich wollte. Der spätere Blick auf die Waage kündigt dann viel Arbeit an. Auch bei Werder wird intensiv auf die Kilos geachtet, wie Athletiktrainer Günther Stoxreiter jetzt verriet, steht allmorgendlich eine Gewichtskontrolle für die Spieler an. Dabei geht es jedoch nicht um die Folgen einer möglichen Schlemmerei.

„Wenn man morgens 70 Kilogramm auf die Waage bringt, dann bei 30 Grad trainiert, und danach sind es zwei Kilo weniger, dann sollte man diese Differenz mit Flüssigkeit wieder auffüllen“, erklärte Stoxreiter. Gewogen werden die Profis übrigens noch vor dem Frühstück, das sie je nach individueller Vorliebe und Dauer des Ausschlafens in der Zeit von 7 bis 9 Uhr zu sich nehmen.