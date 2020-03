Ein eingespieltes Team bei Werder: Sportchef Frank Baumann und Trainer Florian Kohfeldt. (nordphoto)

Es ist bei aller Enttäuschung nicht so, dass in Bremen ein potenzieller Champions-League-Klub völlig überraschend in höchste Abstiegsnot geraten wäre. Werder ist im Fußball der Gegenwart ein natürliches Mitglied der unteren Tabellenhälfte. Das belegen der Jahresumsatz, die Transferausgaben und das Budget für den Spielerkader. Mit diesen Summen füllen die tatsächlichen Europacup-Anwärter ihre hochkarätigen Reservebänke auf.

Wenn alles super läuft und man sehr viel Glück hat, kann man in der Tabelle mal vorne hinein rutschen. Läuft es nur etwas falsch, steckt man schnell unten drin. Und bei Werder haben sie alle einiges falsch gemacht in dieser Saison. Mit der Betonung auf: alle.

Populismus nicht auf der Agenda

Jetzt oder in absehbarer Zeit den Trainer dafür über Bord zu werfen, wäre vielleicht der letzte große Fehler, den Werder noch machen kann. Einen für alle Defizite in diesem Klub bestrafen? Das wäre in hohem Maße unanständig, auch wenn man mit solchem Aktionismus die lauten Kritiker zähmen könnte. Populismus stand bisher jedoch nicht auf Werders Agenda.

Kohfeldt hat seine Klasse auf Bundesliga-Niveau nachgewiesen und in dieser Saison erkennbar nicht schlechter gearbeitet als alle anderen Entscheider in diesem Verein. Im Gegensatz zu vielen seiner Spieler steht dieser Coach bei einigen anderen Vereinen auf der Liste. Er wird seinen Weg machen. Die Frage ist eher: Was würde denn dann aus Werder, wenn alle anderen Fehlermacher und dieser überschätzte Kader nach einem Trainerwechsel bleiben würden? Auch wenn die Mannschaft keinerlei Anlass gibt, daran zu glauben, gilt übrigens: Werder kann die Klasse noch halten. Diesen Trainer aber kann man nur einmal entlassen, dann ist er weg.

Trägt einer die Schuld?

Im Erfolgsfall sonnen sich in Bremen alle Mitglieder der großen Werderfamilie gerne im Glanz dieses Vereins, ganz gleich, was sie dazu beigetragen haben. Und bei diesem komplex verschachtelten Misserfolg in dieser Saison soll einer die Schuld tragen? Einen Trainer mit dieser Identifikation, diesem Netzwerk und dieser Leidenschaft müsste man für die Mission Wiederaufstieg erst einmal irgendwo finden. Geht diese Saison endgültig schief, sollte es bei Werder vielmehr heißen: Alle - oder keiner.