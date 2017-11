Als Florian Kohfeldt am Donnerstag im Mediensaal des Bremer Weserstadions auf dem Podium saß, da sprach er tatsächlich von einem Finalspiel gegen Stuttgart. Und das war es ja auch, als beide Mannschaften am 2. Mai 2016, einem Montagabend, im drittletzten Saisonspiel aufeinandertrafen. Werder war Tabellen-17. und taumelte der zweiten Liga ebenso entgegen wie der VfB Stuttgart auf Tabellenplatz 16. Kohfeldt, heute Cheftrainer der Bremer, war damals Assistent von Viktor Skripnik und sollte einen dieser magischen Fußballabende erleben, wie sie so wohl nur an der Weser stattfinden. Angetrieben von 41 000 Fans stürmten die Grün-Weißen zu einem 6:2-Sieg und schafften zwei Wochen später in der vorletzten Minute den Klassenerhalt. „Das war ein tolles Erlebnis damals gegen Stuttgart“, sagte Kohfeldt nun vor dem Wiedersehen mit dem VfB am Sonnabend (15.30 Uhr), „aber die beiden Spiele sind nicht miteinander vergleichbar.“

Das stimmt. Und irgendwie stimmt es auch nicht. Natürlich ist die Lage, in der sich die Bremer vor dem 14. Spieltag der Saison 2017/2018 befinden, noch nicht so ernst wie die Lage, in der sich die Bremer vor dem 32. Spieltag 2015/2016 befunden haben. Es seien noch sehr viele Spiele zu spielen, sagte Kohfeldt, er weigere sich deshalb, „jetzt schon von einer Art Finalspiel für uns zu sprechen“. Wichtig ist die Partie allerdings schon. Werder ist momentan Tabellenvorletzter in der Bundesliga, was eine nette Parallele zum Stuttgart-Spiel von vor eineinhalb Jahren ist, und benötigt dringend drei Punkte, damit der Abstand zum rettenden Ufer bis Weihnachten nicht noch größer wird. „Ein Sieg würde uns guttun“, sagte Kohfeldt. „Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das wir gewinnen wollen.“

Kohfeldt geht es um die Siegermentalität

Wohl gemerkt: gewinnen wollen. Vor dem Heimspiel gegen Hannover (4:0) hatte Kohfeldt noch davon gesprochen, dass seine Mannschaft das Spiel nicht nur gewinnen wolle, sondern auch gewinnen werde. So weit wollte er diesmal aber nicht gehen. „Ich kann mich jetzt ja nicht jede Woche hier hinstellen und etwas versprechen“, sagte Kohfeldt, „aber ich bin genauso zuversichtlich wie vor dem Spiel gegen Hannover.“ Werders Trainer lebte also einmal mehr jenen Optimismus und Ehrgeiz vor, den er auch von der Mannschaft erwartet, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Aber das kann ja nicht schaden, man muss den Gegner nicht unnötig provozieren.

Ohnehin geht es Kohfeldt ja um Grundsätzliches. Um die nötige Siegermentalität. „Ich will nicht behaupten, dass wir mit Vereinen wie Leipzig auf Augenhöhe sind“, sagte der 35-Jährige, „aber wir alle tun gut daran zu sagen: Es geht um viel, aber es ist nur ein Spiel. Und wenn ich nicht mit dem Ziel in ein Spiel gehe, gewinnen zu wollen, dann widerstrebt mir das zutiefst. Das widerstrebt mir, wenn wir im Weserstadion spielen. Das widerstrebt mir, wenn wir in Leipzig oder Dortmund spielen. Das widerstrebt mir aber auch, wenn ich mit meinen Freunden Tischtennis spiele. Das geht einfach nicht. Das müssen wir in uns haben, und das haben wir auch.“ Es sei seine Aufgabe, der Mannschaft immer wieder klarzumachen, dass sie eine Chance habe. „Es geht um das Selbstverständnis zu sagen: Ich gehe in ein Spiel, um es zu gewinnen, egal, wer auf der anderen Seite steht.“

Stuttgarts Schwächen

In Leipzig hatte Werder tatsächlich genauso gespielt, war von Beginn an mutig gewesen, hatte eben doch auf Augenhöhe mit Leipzig gespielt und am Ende unglücklich mit 0:2 verloren. Gegen Stuttgart wollen die Bremer an diese Leistung anknüpfen und nach Hannover auch den zweiten Aufsteiger besiegen. Wie gegen Hannover rechnet Kohfeldt übrigens auch diesmal mit einem Gegner, „der sehr aggressiv spielt, aggressiv presst, extrem schnell und extrem konterstark ist“. So hatte es auch Co-Trainer Tim Borowski am vergangenen Freitag beobachtet, als er sich den Auftritt der Schwaben in Hannover (1:1) angeschaut hatte. Kohfeldt hat aber auch festgestellt: „Die Stuttgarter bieten in der Defensive durchaus Räume an.“

In diese Räume soll am Sonnabend das Mittelfeldtrio mit Maximilian Eggestein, Philipp Bargfrede und Thomas Delaney stoßen. Kohfeldt setzt auf das neue Dreieck im Zentrum, das in der Offensive viele Läufe zeigen und sich in den Zwischenräumen bewegen soll. Gleichzeitig sollen die drei in der Defensive die Passwege schließen. „Es hat sich generell etwas an unserer Herangehensweise verändert“, sagte Eggestein am Donnerstag. Und: „Wir haben wieder mehr Vertrauen in die Art und Weise, wie wir Fußball spielen.“ Jetzt muss diese Art und Weise nur noch zu mehr Punkten führen.