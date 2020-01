Auf der Pressekonferenz zum Hoffenheim-Spiel gab sich Florian Kohfeldt betont optimistisch. (nordphoto)

Dieses Thema wollte Florian Kohfeldt möglichst schnell abhandeln. Es ging um die Fußverletzung, wegen der Werders Cheftrainer eine Woche lang nicht das Training leiten konnte. Am Donnerstag stand er erstmals wieder auf dem Platz. „Ein, zwei Wochen muss ich mich noch um den Fuß kümmern, aber ich habe keine Schmerzen mehr“, sagte Kohfeldt am Freitag auf der Pressekonferenz, um dann damit abzuschließen: „Das ist passiert, das war unglücklich. Jetzt können wir uns wieder dem Sport widmen.“

Sport heißt in diesem Fall: Werders Heimspiel gegen Hoffenheim am Sonntag (15.30 Uhr). Und im Vorfeld dieser wichtigen Partie ist Kohfeldts Rückkehr auf den Platz nur eine von mehreren guten Nachrichten. Zuallererst stehen die Chancen von Kevin Vogt auf einen Einsatz gut. Werders Wintereinkauf hatte sich beim 1:0-Sieg in Düsseldorf eine Gehirnerschütterung zugezogen. Vogt habe danach alle vorgeschriebenen Tests durchlaufen, dazu habe Werder noch eigene Tests mit dem Abwehrspieler gemacht, schilderte Kohfeldt. „Alle Tests sind bislang positiv. Wir können daher davon ausgehen, dass es eine gute Chance gibt, dass Kevin spielt.“ Endgültige Klarheit herrscht aber erst nach dem Abschlusstraining am Sonnabend (15 Uhr). Da soll Vogt dabei sein.

Null-Toleranz-Politik

Sollte sich der Abwehrspieler tatsächlich fit melden, würde er auch direkt in der Startelf stehen gegen den Verein, von dem ihn Werder bis zum Saisonende ausgeliehen hat. „Ein Zwischending hat da keinen Sinn„, sagte Kohfeldt und fügte hinzu: “Wir wollen betonen, dass es eine Verletzung ist, bei der wir nullkommanull Risiko eingehen werden. Bei einer Kopfverletzung gibt es eine Null-Toleranz-Politik.“ Das soll heißen: Vogt spielt nur dann, wenn er komplett wieder hergestellt ist.

Mit dem ehemaligen Hoffenheimer Kapitän als zentralen Mann einer Dreierkette blieb Werder in Düsseldorf erstmals in der laufenden Saison ohne Gegentor. Es sei aber nicht sicher, dass die Bremer deshalb am Sonntag wieder auf eine Dreierkette setzen, betonte Kohfeldt. „Kevin Vogt kann zum Beispiel auch auf der Sechser-Position spielen. Hoffenheim wird eine große Variabilität nachgesagt. Wir wollen genauso variabel bleiben.“

Toprak in guter Verfassung

Ersetzen muss Werder in der Abwehr in jedem Fall den gesperrten Kapitän Niklas Moisander. Ömer Toprak dagegen, der in der Hinrunde große Verletzungsprobleme hatte, hat weitere Fortschritte gemacht – noch so eine gute Nachricht. „Ömer hat keine Zipperlein mehr und ist gut durch die Woche gekommen“, sagte Kohfeldt. Somit dürfte Toprak für die Startelf gesetzt sein. Überhaupt sei es eine gute Trainingswoche gewesen, fand der Trainer. „Mit allen anderen Spielern haben wir das durchziehen können, was wir wollten. Bis auf Moisander sehe ich alle, die in Düsseldorf dabei waren, auch jetzt einsatzbereit.“ Dazu kehrt Fin Bartels nach seinen muskulären Problemen wahrscheinlich in den Kader zurück. „Er ist kein Kandidat für die Startelf, aber jemand, der für eine halbe Stunde in Betracht gezogen werden kann“, sagte Kohfeldt.

Mit dem Sieg gegen Düsseldorf im Rücken will Werder nun gegen Hoffenheim nachlegen. Um die Bedeutung der Partie zu verdeutlichen, machte Kohfeldt einen Ausflug in die Botanik: „Das zarte Pflänzchen, das langsam wächst, können wir durch einen Sieg bestärken.“ Das Erfolgserlebnis zum Rückrundenauftakt habe für mehr Sicherheit nach dem katastrophalen Hinrundenabschluss gesorgt. „Aber wir können die Leistung gut einschätzen“, versicherte Kohfeldt. „Das war nicht über 90 Minuten guter Fußball.“ Im Abstiegskampf zählen jedoch nur die Punkte. Deshalb ist auch gegen Hoffenheim in erster Linie Kampfgeist gefragt. „Alles ist erlaubt, um dieses Spiel zu gewinnen“, betonte Kohfeldt. „Ein abgefälschter Ball, der ins Tor geht. Oder mit drei Mann auf der Linie den Ball weggrätschen.“