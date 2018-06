Werder bekommt einen neuen Rechtsverteidiger. Nach MEIN-WERDER-Informationen ist die Verpflichtung von Felix Beijmo fix. Die Bremer und Beijmos aktueller Klub Djurgardens IF haben sich bereits auf den Transfer geeinigt. Nur der Medizincheck steht noch aus. Wie die schwedische Zeitung „Expressen“ bereits berichtete, soll dieser in der kommenden Woche in Bremen über die Bühne gehen. Die Ablösesumme für den 20-Jährigen liegt bei rund drei Millionen Euro. Für Djurgardens ist das ein warmer Geldregen. Beijmo wird damit zum viertteuersten Abgang der Vereinsgeschichte.

Werder stach mehrere Konkurrenten im Buhlen um das schwedische Talent aus. Der englische Erstligist AFC Bournemouth war laut "Expressen" ebenfalls an Beijmo dran. Auch die Bundesligisten Hannover 96 und Borussia Dortmund wurden in schwedischen Medien als mögliche Interessenten genannt. Beijmo spielt seit 2017 für Djurgardens IF und hat beim aktuellen Vierten der schwedischen Liga noch einen Vertrag bis Ende 2020. In der vergangen Saison kam er in der Liga auf 26 Einsätze (zwei Treffer, drei Torvorlagen). Während der laufenden Spielzeit bestritt Beijmo bisher alle zwölf Liga-Partien für den Verein aus Stockholm, schoss dabei ein Tor und legte zwei weitere Treffer auf.

Bei Werder dürfte der schwedische Junioren-Nationalspieler künftig die Rolle von Robert Bauer einnehmen, der den Klub in diesem Sommer verlassen will. Beijmo ist somit als Back-Up für Stamm-Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie eingeplant. Der 20-Jährige ist dann der zweite Schwede bei Werder neben Linksverteidiger Ludwig Augustinsson. Im Interview mit "fotbollskanalen.se" hatte Augustinsson kürzlich über Beijmo gesagt: "Er hat eine große Zukunft." Zudem erzählte er, dass sich die Werder-Verantwortlichen bei ihm bereits über Beijmo informiert haben.