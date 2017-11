Vielleicht stand der Transfer von Beginn an unter keinem guten Stern. Am allerletzten Tag der Transferperiode, in den letzten Stunden vor Schließung des Transferfensters, wurde der Leihvertrag mit Ishak Belfodil am 31. August perfekt gemacht. Am Ende bleiben auf dem Transfermarkt meist die Dinge liegen, die zuvor keine Abnehmer gefunden haben. Dinge mit kleinen Fehlern, Einschränkungen, die zweite oder dritte Wahl eben. Manchmal kommt so ein echtes Schnäppchen zustande, die Regel aber ist das nicht. In der Regel bekommt man, was man zu günstigen Preisen bezahlt hat.

Der Ertrag bei Belfodil ist bisher bescheiden, wenngleich man bei der Beurteilung nicht vergessen darf, dass er von Standard Lüttich aus Belgien in die Bundesliga gewechselt ist. Die Trainingsintensität ist höher, Gegner und Gegenspieler sind besser, die Sprache ist eine andere. Aber ein Tor in 620 Spielminuten ist für einen Stürmer trotz allem ein mickriger Wert. Unter Alexander Nouri noch Stammkraft, ist Belfodil unter Florian Kohfeldt nur noch Teilzeitkraft. Und die Teile sind sehr klein, kleine Häppchen vielmehr. Kohfeldt scheint mit Belfodil nicht so richtig etwas anfangen zu können. Offenbar ist er kein richtiger Stürmer, und das könnte der Kern des Problems sein.

Belfodil statt Selke

Ursprünglich lautete die Stellenbeschreibung für den im vergangenen Sommer bei Werder zu vergebenden Job: kantig, wuchtig, laufstark, unangenehm zu verteidigen sollte der Angreifer sein. Typ Davie Selke, den Frank Baumann ja tatsächlich gerne aus Leipzig zurück nach Bremen geholt hätte. Als sich die Ablöse in den Verhandlungen auf einen zweistelligen Millionenbetrag summierte, musste Baumann aussteigen. Der gesuchte Stürmertyp blieb dennoch gleich. Und dann kam Belfodil.

Zunächst hat Werder das Geschäft clever vermarktet. Knapp 650 000 Euro Leihgebühr für eine Saison ist eine überschaubare Summe. Baumann bezeichnete das Geschäft als „eine sehr günstige Konstellation, eine glückliche Fügung“. Und Kaderplaner Tim Steidten, für die Sichtung der potenziellen Neuzugänge zuständig, erklärte den Transfer als eigentlich nicht machbar: „Wir haben den Spieler jahrelang beobachtet, aber es war immer klar, dass wir ihn nicht bekommen können. Das war finanziell nicht zu stemmen.“ Alle können sich glücklich schätzen, so sollte wohl die Botschaft von Baumann und Steidten lauten, dass Werder Belfodil bekommen habe.

Der neue Mann aus Belgien hatte seine eigene Botschaft zu verkünden. Sehr schnell machte er klar, dass er gar kein Stürmer sei, sondern eher ein Typ Spielmacher. Ein Zehner, der die Bälle an die Stürmer verteilt statt selbst zu stürmen. Unter Nouri stand Belfodil dann aber vorne drin und sollte die Bälle aufnehmen, die aus der Verteidigung lang und hoch auf ihn geschlagen wurden. Ein anderer, dem er diese Bälle auflegen hätte können, stand meist nicht da. Ein Offensivspiel fand unter Nouri ja nicht wirklich statt. Und so fiel noch mehr ins Auge, dass Belfodil nicht der Typ ist, der Werders Offensive gewinnbringend belebt.

Kein fester Platz für Belfodil

Belfodil braucht immer zwei Kontakte, er lässt den Ball nicht in den Lauf eines Mitspielers nach vorne klatschen. So wie das Kruse und Bartels bei entsprechenden Laufwegen des jeweiligen Mitspielers machen. Belfodil dreht sich bei der Ballannahme immer weg vom Tor statt zum Tor, und so nimmt er zwangsläufig immer wieder das Tempo aus den Angriffen. 14 Torschüsse lautet seine Bilanz, wovon gerade mal zwei tatsächlich auf das Tor gingen. Seine Passquote mit 64 Prozent angekommener Zuspiele ist für einen Stürmer kein beeindruckender Wert. Oft wirkt er ungelenk in seinen Aktionen, in sechs Spielen war Belfodil der Bremer mit den meisten Fouls. Eine ungewöhnliche Statistik für einen Offensivspieler.

Als echte Spitze, wie unter Nouri, setzt Kohfeldt Belfodil nicht ein. Der neue Trainer sieht ihn in einer anderen Rolle, die schwerer zu beschreiben ist. „Ishak ist variabel einsetzbar. Wichtig ist für ihn, dass er in Spielsituationen kommt, in denen er das Spiel vor sich hat“, sagt Kohfeldt. „Der klassische Spieler mit dem Rücken zum Tor ist er nicht, wobei wir den in unserer Art und Weise des Spiels ohnehin nicht so sehr brauchen.“ Einen festen Platz, eine feste Rolle scheint Kohfeldt für Belfodil im Moment nicht zu haben. „Ishak bringt Fähigkeiten mit, die sich von anderen absetzen. Er ist unser physisch stärkster Spieler im vorderen Bereich und kopfballstark. Er kann auch mal ein Zielspieler für lange Bälle sein, ist zugleich aber auch sehr schnell. Ishak kann für gewisse Spielsituationen sehr wichtig sein oder auch mal für gewisse Gegnerkonstellationen.“ Das klingt, als bleibe Belfodil bis auf Weiteres Teilzeitkraft.

Ist der Transfer am Ende ein Missverständnis? Baumann verteidigte sich gegen den Vorwurf, einen falschen Spielertyp geholt zu haben, vor Kurzem gegenüber MEIN WERDER: „Wir haben nicht gesagt, dass Ishak ein klassischer Stürmer sein muss. Unser ursprüngliches Stürmer-Profil war etwas anders, trotzdem ist Ishak ein Spieler, der die gewünschten Fähigkeiten mitbringt. Auch Kruse oder Bartels sind keine klassischen Neuner, und sie sind trotzdem Topstürmer.“ In Konkurrenz zu Kruse schneidet Belfodil aber deutlich schlechter ab.

Kein Druck in Sachen Kaufoption

Es ist gut möglich, dass Belfodil weiß, dass sich seine Position verschlechtert hat. Eine Minute, acht und elf Minuten stand er in den letzten drei Spielen auf dem Feld. Er wirkte dabei nicht wie ein Profi, der bedingungslos um seine Chance kämpft, einen Anschlussvertrag in Bremen zu bekommen. Wenngleich Baumann Motivationsprobleme bestreitet. „Ishak muss sich anbieten, und in den letzten ein, zwei Wochen war das von seinem Einsatz her vorbildlich. Bocklos ist er nicht“, sagt der Sportchef.

Der Leihvertrag mit Standard Lüttich beinhaltet eine Kaufoption. Will Werder Belfodil langfristig binden, wird eine Ablöse von sechs Millionen Euro fällig. Ob es so kommt? „Es ist deutlich zu früh, diese Entscheidung zu treffen“, sagt Baumann. „Wir haben Zeit und keinen Druck.“ Was auch daran liegt, dass Belfodil durch seine Leistungen bisher keinen Druck erzeugt hat.

Das lässt vermuten, dass sich Werder auf dem Stürmermarkt sehr intensiv umschaut. Geld ist nur begrenzt vorhanden, durch Verkäufe von Izet Hajrovic oder Aron Johannsson könnte zumindest durch eingesparte Gehälter ein beachtliches Sümmchen frei werden. Das wiederum für etwas mehr Bewegungsfreiheit bei einem Transfer sorgen könnte. Einen wirklich großen Transfer aber wird es im Winter nicht geben – Werder wird zumindest als Teilzeitkraft weiter auf Belfodil setzen müssen.

Das sagt Florian Kohfeldt über Ishak Belfodil: