Diese fünf Herren sollen es vorrangig richten (v.l.): Marco Bode, Florian Kohfeldt, Klaus Filbry, Frank Baumann und Hubertus Hess-Grunewald. (nordphoto)

Er hatte es sicherlich nicht so gemeint, und doch beschrieb dieser eine Satz von Florian Kohfeldt ziemlich genau die atmosphärischen Schwingungen, die durch den Medienraum zogen. „Ich hoffe, dass alle noch aufnahmefähig sind“, sagte Werders Trainer, als er nach ziemlich genau 30 Minuten endlich an der Reihe war. Zuvor hatten Klub-Boss Klaus Filbry, Sportchef Frank Baumann, Vereins-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und der Aufsichtsrats-Vorsitzende Marco Bode erste Einblicke in die Saisonanalyse der Bremer gegeben. Zumeist recht trocken, häufig lieber abgelesen als frei vorgetragen. Da kann der Inhalt noch so prickelnd sein, die Monotonie des Gesprochenen wirkt mitunter eher einschläfernd denn mitreißend.

Dabei hatte es schnell klare Fakten zu hören gegeben. „Wir sitzen hier gemeinsam, weil wir gemeinsam die Verantwortung übernehmen“, hatte Klaus Filbry direkt zu Beginn gesagt. Das klang nach einer Einführung zu einem personellen Großreinemachen, letztlich kam es anders. Denn Filbry sagte auch: „Es wird in der personellen Konstellation, in der wir hier sitzen, weitergehen.“ Werders schlechteste Saison der Vereinsgeschichte hat also keine Entlassungen in der Führungsetage zur Folge, dabei hatten genau darauf viele Fans gesetzt. „Uns ist klar, dass wir all diejenigen, die denken, dass es nur zwei Extreme gibt – nämlich die, dass es entweder nur ein ,Weiter so‘ oder nur rollende Köpfe geben kann –, heute mit dieser Entscheidung nicht glücklich machen werden“, sagte Marco Bode. „Aber wir denken eben nicht so. Wir wissen, dass wir uns verändern und bereit sein müssen, aus unseren Fehlern zu lernen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch sehr daran, dass wir uns, unseren Werten und unserer Philosophie treu bleiben müssen. Werder muss auch Werder bleiben.“

Kohfeldts Dank für die Treue

Und zu diesem Werder werden künftig also weiterhin Frank Baumann und Florian Kohfeldt gehören. Der Bremer Cheftrainer war es dann auch, dem wie so häufig nur wenige Sätze genügten, um eine ganz andere Tonlage erklingen zu lassen. Dabei sprach er nicht nur über schöne Dinge. Aber er tat es gewohnt präzise und emotional. „Jeder, der meine Verbundenheit zu diesem Verein kennt, weiß, dass ich sehr schwere Nächte bei dem Gedanken hatte, womöglich der Trainer zu sein, der mit dem Verein nach 40 Jahren absteigt. Das hätte ich mir nicht verziehen“, sagte Kohfeldt. „Ich muss mich bei allen Personen bedanken, die hier neben mir sitzen und mir in den vergangenen Monaten intern und extern immer den Rücken gestärkt haben.“

Nun ist Florian Kohfeldt einer der Hauptverantwortlichen für die sportliche Misere, eine Trennung wäre nicht völlig abwegig gewesen. In der Bundesliga-Historie haben Trainer bekanntlich schon aus nichtigeren Gründen ihren Arbeitsplatz verloren. Oder selbst aufgegeben. Beide Szenarien bleiben dem 37-Jährigen vorerst erspart. Dabei hatte es zuletzt sogar Spekulationen gegeben, dass Kohfeldt selbst die Reißleine ziehen könnte, womöglich zur TSG Hoffenheim wechselt. „Ich habe nur mit Werder gesprochen – und das sagt eigentlich alles“, betonte er. Den Entschluss, nach einer Saison voller Druck, Kritik und Niederlagen weiterzumachen, fällte er schnell: „Heidenheim, Bier trinken, Bus, Flieger, schlafen, ein Gespräch mit Frank – und dann war ich eigentlich durch.“

Baumann übernimmt Verantwortung

Jetzt wird dieses Duo, das sich nach dem geglückten Klassenerhalt ausgetauscht hat, weiter zusammenarbeiten. Dabei war Baumann zuletzt so etwas wie die zweite große Zielscheibe der Kritiker. „Als Geschäftsführer Sport übernehme ich sowohl intern als auch extern die Gesamtverantwortung für diese Saison. Ich ducke mich nicht weg und habe auch keine Probleme, Fehler einzugestehen. Wir haben das Ziel Europa klar verfehlt“, erklärte der 44-Jährige. „Mir ist klar, dass wir durch diese Pressekonferenz keine große Aufbruchstimmung erzeugen werden und versprechen können, dass alles besser wird. Was wir aber versprechen können, ist, dass wir viel aus dieser Saison gelernt haben und alles für diesen Verein tun werden. Wir sind weiterhin von unserem Weg überzeugt.“

Derartige Versprechen hat es zuletzt einige gegeben. Vermutlich sogar zu viele. Statt der Zuversicht wuchsen eher Zweifel daran, ob überhaupt die Qualitäten vorhanden sind, die eigenen Vorgaben umzusetzen. Zumindest jetzt steht erst einmal fest, dass die Verantwortlichen diese Frage für sich mit einem klaren Ja beantworten. Dass Baumann sogar verklausuliert wieder den Werder-Weg ins Spiel gebracht hatte, ließ hellhörig werden. So richtig wurde jedenfalls nicht deutlich, wie denn nun genau die groß angekündigten Veränderungen aller Beteiligten aussehen sollen. Der Wille allein dürfte es nicht richten.

Veränderung im Trainerteam

So war es Florian Kohfeldt, der zumindest ein paar Details andeutete. „Das ist ein anderer, ein neuer Weg. Es wird ein Weg sein, der wieder mehr den Entwicklungsschritt der Mannschaft beinhaltet“, sagte er. „Aber ich habe richtig Lust, diesen Weg zu gehen.“ Auch innerhalb des Trainerstabs soll es eine Umgestaltung geben, welcher Assistent weichen muss, verriet der Coach jedoch nicht. Noch vor zwölf Monaten gab es ganz andere Themen. Da wollte Kohfeldt vor allem eines: mit seinem Team höher hinaus. In seiner kurzen Bundesliga-Karriere war es ausnahmslos nach oben gegangen, doch trotz zahlreicher Lobhudeleien und Auszeichnungen ist auch ein Florian Kohfeldt nicht gegen Fehler gefeit. Und ein entscheidender unterlief ihm im vergangenen Sommer. „Die Trainingssteuerung und die daraus resultierende Überbelastung, die wir festgestellt haben, liegt in letzter Konsequenz bei mir“, räumte er ein. „Die Trainingssteuerung insbesondere der Vorbereitung darf mir als verantwortlicher Trainer so nicht mehr passieren. Sie war getrieben von einem Ehrgeiz, den athletischen Status der Mannschaft zu verbessern, und der Annahme, dass die Mannschaft dazu bereit war. Sie war es nicht – und der Fehler liegt bei mir.“

Es war ein Irrtum, der fast im sportlichen Desaster geendet hätte. Die Vielzahl der folgenden Muskelverletzungen durchkreuzten Werders eigentliche Planungen. „Erst nach der Coronapause waren wir in allen relevanten Bereichen konkurrenzfähig“, sagte Baumann. Zuvor habe man versucht, der Verletzungsseuche mit veränderten internen Abläufen zu begegnen, im Februar folgten bekanntlich Umbesetzungen beim medizinischen Personal. „Wir haben nicht immer schnell genug und konsequent gehandelt“, räumte der Sportchef ein. Manch Kritiker wird diese Worte auf die Arbeit Frank Baumanns und seiner Mitstreiter ummünzen. Doch sie bleiben. Es ist alles wie vorher. Nur anders. Womöglich.