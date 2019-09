An manche Dinge muss sich Michael Lang erst noch gewöhnen. An seine neuen Nebenleute zum Beispiel. Oder Werders taktisches System. Und natürlich daran, dass im Weserstadion alles etwas anders ist – vor allem dann, wenn eine gewisse Sturm-Legende den Rasen betritt. „Als Pizarro auf den Platz kam, habe ich gedacht: Ist ein Tor gefallen?“, erzählte Lang nach seinem Debüt lachend.

Dass er derart gut gelaunt über seine Premiere sprechen kann, hatte natürlich vorrangig mit dem Ergebnis zu tun. Doch nicht nur das 3:2 gegen Augsburg freute den Rechtsverteidiger, die eigene Leistung im noch recht unbekannten Umfeld hatte sich ebenfalls sehen lassen können. „Der Trainer hat schon früh signalisiert, dass es Richtung Startelfeinsatz geht“, sagte Lang. Bei Borussia Mönchengladbach hat der Schweizer mehrfach erlebt, mit welchem Tempo in der Bundesliga gespielt wird, doch der bis dato letzte Einsatz des 28-Jährigen datierte eben aus dem vergangenen März. Skepsis ist für einen Fußballer zwar kein guter Begleiter, in einem solchen Fall aber durchaus nachvollziehbar. „Ich hatte ein paar Bedenken, denn so etwas kann man im Training nicht simulieren“, sagte Lang. „Wir haben uns noch zwei-, dreimal besprochen, ob ich mich gut fühle. Ich bin froh, dass ich mich durchgebissen habe.“

Gute Flanken, Top-Mentalität

Zumal sein Körper im wahrsten Sinne des Wortes einiges aushalten musste. So zog sich Michael Lang bei einem Zweikampf mit Landsmann Ruben Vargas gleich einmal ein blaues Auge zu. „Es war eine unglückliche Situation. Ich komme mit dem Kopf vor ihm an den Ball, er zieht durch, weil er mich nicht sieht“, sagte Lang lässig.

Inzwischen sind ein paar Tage seit dem Augsburg-Spiel vergangenen, Michael Lang durfte sich weiter akklimatisieren – unter anderem im Geheimtest gegen Hannover am Donnerstag (1:0), in dem er durchgehend auf dem Feld stand. Seinem Coach Florian Kohfeldt hatten aber auch schon die ersten Eindrücke gegen den FCA gefallen. „Michael hat das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe“, sagte Werders Cheftrainer. „Er hat gute Offensivlösungen und schlägt gute Flanken. Richter und Vargas sind Topspieler von der Geschwindigkeit her, gegen die hat er das gut gelöst. Die Mentalität war top.“ Und keine Frage, an die speziellen Pizarro-Momente in Bremen dürfte er sich ähnlich schnell gewöhnen.