Rückkehr ins Weserstadion: Claudio Pizarro. (dpa)

Im Hinspiel wurde es nichts mit dem Wiedersehen, zumindest nicht auf dem Platz. Beim Aufwärmen zog sich Claudio Pizarro eine Muskelverletzung zu und verpasste daher das 0:0 zwischen seinem aktuellen Klub Köln und seinem Ex-Verein Werder. Am Montagabend könnte der Peruaner aber nun für die Kölner im Weserstadion auflaufen, und es dürfte vielen Werder-Fans falsch vorkommen, dass er dann kein grün-weißes Trikot trägt.

Ganz neu ist dieser Anblick allerdings auch nicht, denn Pizarro spielte mit dem FC Bayern bereits mehrfach gegen die Bremer. Dass er ein knallharter Profi ist und für 90 Minuten jegliche Sentimentalitäten vergisst, hat der heute 39-Jährige dabei mehrfach bewiesen. Fünf Mal traf Pizarro für die Bayern ins Tor der Grün-Weißen. Insgesamt spielte er 15 Mal gegen Werder. Seine Torquote gegen die Bremer ist mit 0,33 Treffern pro Begegnung für Pizarro-Verhältnisse allerdings relativ gering, denn insgesamt kommt er in der Bundesliga auf einen Wert von 0,44. Was die Ergebnisse angeht, ist Pizarros Bilanz gegen Werder ausgeglichen: Es gab sechs Siege, sechs Niederlagen und drei Unentschieden. Hier sind die Spiele in der Übersicht:

