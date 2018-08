Pasching, ein 7000-Seelen-Örtchen in der Peripherie des oberösterreichischen Linz, wird zum Kontrapunkt der vielen Wunder von der Weser, der magischen Europapokalnächte in der Bremer Vereinsgeschichte. Der SV Superfund Pasching erscheint als dankbare Zwischenstation im Halbfinale des UI-Cups, der rund um die Jahrtausendwende noch der gerne genommene zweite Bildungsweg zur Teilnahme am UEFA-Cup war.

Werder hat das Finale eigentlich schon fix gebucht, vor dem Hinspiel in der österreichischen Provinz ist die Truppe fast durch mit ihrer Saisonvorbereitung, nur vier Tage später wird die Mannschaft gegen Hertha BSC in die neue Saison starten. Was dann aber im Waldstadion von Pasching passiert, wie aus einem Routineausflug ein Debakel wird, geht in die Geschichte beider Klubs ein.

Werder startet vor nicht mal 5000 Zuschauern zwar fast mit allen Stars, mit Ismael, Krstajic, Micoud, Borowski und Ailton, findet aber trotzdem zu keiner Zeit die nötige Haltung zum Spiel und geht kurz vor der Halbzeit innerhalb von nur sieben Minuten ganz fürchterlich ein. Michael Horvath mit einem 70-Meter-Solo fast über den gesamten Platz und zweimal ein gewisser Eduard Glieder, 34 Jahre alt und international noch nie in Erscheinung getreten, überfahren Werder mit ihren Toren förmlich.

Kein Tag für ein Wunder

Angelos Charisteas scheitert in der zweiten Halbzeit per Elfmeter an Pasching-Keeper Peppi Schicklgruber und kurz vor dem Abpfiff erhöht der ehemalige Hamburger Michael Bauer sogar noch auf 0:4. Null zu vier, gegen den SV Superfund Pasching: Ein nicht zu entschuldigender Auftritt einer arroganten, abgehobenen Mannschaft, der nicht folgenlos bleiben sollte.

“Wenn man all die Dinge nicht annimmt, die zum Beruf gehören, dann kommt so etwas heraus”, bleibt Werder-Trainer Thomas Schaaf unmittelbar nach der Blamage äußerlich noch relativ ruhig. Nach der Aufarbeitung kündigt Schaaf für das Rückspiel aber einen bedingungslosen Sturmlauf an, einige Spieler deuten schon ein neuerliches Wunder an.

24.000 Fans kommen am 6. August 2003 trotz der beinahe aussichtlosen Lage ins Weserstadion und sehen eine engagierte, aber nicht immer gut organisierte Bremer Mannschaft. Charisteas vergibt erst drei dicke Chancen, dann trifft der Grieche nach einer halben Stunde doch zum überfälligen 1:0. Die Hoffnung lebt aber nur kurz, schon Mitte der zweiten Halbzeit wird klar, dass Werder an diesem Tag keine vier Tore wird aufholen können. Im Gegenteil vergibt Pasching erst noch die Chance zur endgültigen Entscheidung, ehe dann Markus Kiesenebner kurz vor dem Abpfiff doch noch den Ausgleich erzielt.

Warnschuss vor der Double-Saison

Werder ist raus aus dem UI-Cup und steht damit vor einer Saison ohne internationalen Wettbewerb. Pasching dagegen zieht ins Endspiel gegen Schalke 04 ein. Die Königsblauen sind es auch, die wenige Tage später überraschend Edi Glieder verpflichten - ursprünglich sollte Ex-Real-Star Fernando Morientes als neuer Angreifer kommen.

Für Werder wird das Debakel gegen Pasching aber letztlich zu einem wichtigen Baustein auf dem Weg zur erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. Pasching ist ein Wendepunkt, auch für Trainer Schaaf. Bis zum Meisterstück am drittletzten Spieltag bei den Bayern verliert Werder nur zwei seiner 37 Pflichtspiele. Ein letzter Gruß kommt übrigens aus Pasching: Der Dorfklub schenkt Werder nach der famosen Saison die Wiener Kultfigur “Lieber Augustin” als 18 Zentimeter hohe Porzellan-Skulptur. Sie soll Werder fortan weiter Glück bringen – und die Bremer nebenbei immer an den SV Superfund Pasching erinnern.