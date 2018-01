Florian Kainz

Zum Unentschieden: „Wir sind schon zufrieden, vor allem wenn du 0:1 in Rückstand gerätst. Ich glaube, das Unentschieden ist gerecht. In der ersten Halbzeit haben wir uns etwas zu sehr reindrücken lassen. In der zweiten Halbzeit ist es uns besser gelungen, uns aus dem Gegenpressing zu lösen. Das war insgesamt ganz okay von uns. Verbessern müssen wir noch, dass wir ruhiger am Ball sind.“

Zur Rettungskation von Pavlenka: „Das war eine unglaubliche Parade von ihm, wir sind froh, dass wir ihn haben.“

Zlatko Junuzovic

Zum Bremer Auftritt: „Die erste Halbzeit war nicht Fisch, nicht Fleisch. In der zweiten Halbzeit sind wir aggressiver gewesen. Vielleicht haben wir uns anfangs zu viel vorgenommen, als wenn wir alles zerreißen wollten. Aber das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Auf dieser Leistung können wir aufbauen.“

Zum Punktgewinn: „Der Punkt ist in Ordnung und gibt uns positive Kraft.“

Max Kruse

Zur verpassten Chance auf den Sieg: „Die erste Hälfte war Hoffenheim gut drin, wir waren in der zweiten Hälfte besser. Am Ende müssen wir das Spiel trotzdem gewinnen. Auch dank einer überragenden Parade von Pavlenka.“

Maximilian Eggestein

Zum Spielausgang: „Wie das Spiel gelaufen ist, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch gewinnen können. Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung.“

Werder-Sportchef Frank Baumann

Über Pavlenkas Parade: „Der Hoffenheimer hat gut geschossen, Jiri hat aber noch besser pariert. Er zeigt Woche für Woche Top-Leistungen.“

Zum Spielverlauf: „Es war schön zu sehen, wie wir bei Rückstand in der zweiten Halbzeit gegen so einen Gegner so mutig gespielt haben.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt

Zum Ausgang des Matches: „Am Ende des Tages ist das Glas halb leer. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und hatten heute auch die Chance dazu. Wobei man auch ehrlich sein muss, dass Hoffenheim ebenfalls die Möglichkeit dazu gehabt hat.“

Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann

„Das Ergebnis geht in Ordnung. Ich finde, Werder ist sehr gefährlich und nicht einfach zu verteidigen.“

Serge Gnabry

zur Rückkehr ins Weserstadion: „Es war sehr schön, wieder hier zu spielen, auch wenn das Publikum nicht in meinem Rücken war. Manche Fans haben gepfiffen, aber das muss jeder selbst wissen.“

Zur Punkteteilung: „Wir gehen in Führung, haben es dann leider aber schleifen lassen.“

