Kalender und Kugelschreiber raus, der erste Spieltermin der kommenden Werder-Saison darf mitgeschrieben werden: Am Sonnabend, den 18. August um 15.30 Uhr fahren die Grün-Weißen zum Auswärtsspiel nach Worms. Damit kommen die Werder-Fans trotz des von Freitag bis Montag aufgeteilten Pokalspieltags in den Genuss der traditionellen Fußball-Anstoßzeit, was gerade deswegen für Freude sorgen dürfte, weil Werder als Erstligist zu Beginn schon aus regeltechnischer Sicht das Heimrecht verwehrt bleibt. Für die Bremer Auswärtsfahrer geht es tief in den Süden: Die Wormatia, normalerweise in der Regionalliga Südwest unterwegs, ist etwa 40 Kilometer südlich von Mainz in der 5.624 Zuschauer fassenden EWR-Arena zuhause.