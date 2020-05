„Amazon Prime überträgt in der laufenden Saison 2019/2020 weitere Spiele der Bundesliga sowie die Relegation“, hieß es am Mittwochmorgen in einer Mitteilung der Deutschen Fußball Liga (DFL) recht nüchtern. Das Unternehmen werde demnach alle Partien zeigen, die auch auf der Plattform DAZN zu sehen sind - als Begegnungen am Freitag- und Montagabend sowie am Sonntagmittag. Während der Englischen Wochen werden die Mittwochs-Duelle um 18.30 Uhr gezeigt.

Für Werder-Fans bedeutet das, dass auch das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 7. Juni, 13.30 Uhr) über einen weiteren Anbieter zu beziehen ist. Sollten es die Bremer darüber hinaus in die Relegation schaffen, werden auch die beiden dortigen Partien zu sehen sein.