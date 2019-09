Der WESER-KURIER schrieb am 2. September 2009:

Heribert Bruchhagen arbeitete am Montag bis in die Nacht hinein. Bis kurz vor Transferschluss bastelte der Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt noch an der Verpflichtung des Brasilianers Lincoln, exakt um 23.19 Uhr gab der Fußball-Bundesligist dann per Pressemitteilung bekannt, dass der Deal geplatzt war. Werders Boss Klaus Allofs hatte zu diesem Zeitpunkt das Arbeitspapier mit dem Titel „Spielerwechsel“ längst zu den Akten gelegt. Werder hat kurz vor Ende der Transferperiode keinen Spieler mehr geholt und auch keinen

mehr abgegeben.

Im Idealfall wäre der Montag, der letzte Tag im großen Transfertheater, anders gelaufen. Im Idealfall hätte Werder für die Spieler Jurica Vranjes und Dusko Tosic einen neuen Verein gefunden und dafür im Gegenzug den eigenen Defensivbereich aufpoliert. „Sicherlich hätten wir den Kader gerne auf breitere Beine gestellt“, sagte dann auch Cheftrainer Thomas Schaaf. Allein: „Man muss immer schauen, was sich realisieren lässt.“ Klaus Allofs hat geschaut und festgestellt: „Wunschlos glücklich ist man nie. Aber es war auch klar, dass wir keinen Spieler holen würden, nur um zu zeigen, dass wir irgendetwas machen.“

So bleibt es bei den Neuzugängen Marcelo Moreno, Tim Borowski, Marko Marin und Claudio Pizarro, allesamt Leute für die Offensive. Eine Bilanz, mit der Allofs unterm Strich zufrieden ist. „Wir haben das, was möglich war, möglich gemacht“, sagte der Sportdirektor. Dass für die Defensive jetzt kein frisches Personal dabei war, findet Allofs nicht dramatisch. „Wir haben hinten jede Menge Möglichkeiten.“ Zahlenmäßig, also quantitativ, mag das nach dem Verbleib von Tosic und Vranjes zwar stimmen, aber wie sieht es qualitativ aus? Die Innenverteidigung mit Per Mertesacker und Naldo zählt zum Feinsten, was die Liga zu bieten hat. Aber schon auf den Außenbahnen beginnen die Fragezeichen. Werders Verantwortliche setzen bei Clemens Fritz, 2008 immerhin noch EM-Teilnehmer, darauf, dass er nach einem schwächeren Jahr zu alter Stärke zurückfindet.

Beim veranlagten Sebastian Boenisch erwarten Klaus Allofs und Thomas Schaaf, dass er die nächste Stufe seiner Entwicklung nimmt. Bis jetzt gibt die noch junge Saison keine belastbaren Hinweise darauf, ob es so kommen wird, wie man es sich bei Werder wünscht. Fritz und Boenisch hatten zuletzt gute und nicht so gute Momente. Solide Alternativen für die Abwehr sind der finnische Allrounder Petri Pasanen (innen und außen),

der zurzeit verletzte Sebastian Prödl (innen und außen) und der unauffällige Peter Niemeyer (innen). Werders Fans finden das ein bisschen wenig. Fast 75 Prozent aller Teilnehmer an einer Umfrage von Weser-Kurier-Online hätten gerne weitere neue Spieler in Bremen gesehen.

Auch für den Bereich defensives Mittelfeld. Dort ist Mannschaftskapitän Torsten Frings gesetzt, aber wer kommt dann? Zentral vor der Abwehr kann auch Tim Borowski spielen, aber der Bayern-Rückkehrer scheint in offensiver Rolle wertvoller zu sein. Dann gibt es auch hier noch Peter Niemeyer. Ein Kandidat für die Position

vor der Abwehr wäre auch Daniel Jensen. Dessen Rückkehr ist indes nicht absehbar, genauso wie die Antwort auf die Frage, ob Jurica Vranjes nach den Enttäuschungen der vergangenen Wochen noch einmal ein Bein an Bremer Mittelfeldboden bekommt. Namen fürs Werder-Mittelfeld waren in den vergangenen Wochen reichlich gehandelt worden, etwa der von Lorik Cana. Der albanische Mittelfeldspieler verließ Olympique Marseille tatsächlich, landete jedoch weder beim HSV noch bei Werder, sondern in der Premier League beim FC Sunderland. Auch Jon Arne Riise (AS Rom), Gilberto Silva (Panathinaikos Athen), Fernando Menegazzo (Girondins Bordeaux) oder Gaby Mudingayi (FC Bologna), die in italienischen, französischen und griechischen Zeitungen als mögliche Werder-Neuzugänge genannt worden waren, sind nicht an der Weser gelandet.

Kommentieren mag Klaus Allofs all die Namen nicht, er sagt stattdessen: „Wir müssen bei unseren Aktivitäten die Finanzen im Auge behalten.“ Da sind dem Klub Grenzen gesetzt. Diese Saison wird nach fünf Jahren in der Champions League eine Spielzeit, in der Werder trotz Europa League deutlich weniger Geld verdient als zuletzt. Allein 23 Millionen verbuchte Werder 2008/2009 an Erlösen aus der Königsklasse (ohne UEFA-Cup), nicht mal die Hälfte gibt es in der EuropaLeague. Außerdem hatWerder für seine Verhältnisse in großem Stil investiert – in die Offensive, die entsprechend gut aufgestellt ist. Pizarro, Marin und Borowski bringen viel

Qualität und Flexibilität ins Werder-Spiel, so viel lässt sich nach vier Bundesliga-Spieltagen und je einer DFB-Pokal- und einer Europa-League-Runde schon sagen.

Allerdings hat diese Qualität ihren Preis: Das Paket aus Ablösesummen, Gehalt und Vertragslaufzeit (Pizarro drei Jahre plus ein Jahr Option, Marin vier, Borowski drei) dürfte sich auf rund 40 Millionen Euro belaufen. Mehr geht in Bremen offenbar nicht. Allofs: „Wir haben diesmal nicht die gesicherten Einnahmen aus der Champions League.“ Und Geld regiert nunmal die Fußballwelt. Diese Erfahrung hat auch Heribert Bruchhagen mit Eintracht Frankfurt gerade erst wieder gemacht. Kurz vor Transferschluss beim Feilschen mit Lincoln.

