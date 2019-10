Der Trainer in seinem Wohnzimmer: Florian Kohfeldt fühlt sich schon beim Aufwärmen im Weserstadion wohl. (nordphoto)

Von einem Heimfluch zu sprechen, das wäre sicherlich übertrieben. Aber eine Festung ist das Bremer Weserstadion in dieser Saison auch nicht. Nur zwei Siege gelangen der Mannschaft von Florian Kohfeldt bisher vor heimischem Publikum: in der ersten Pokalrunde gegen den Oberligisten Delmenhorst und in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. In den übrigen Heimspielen gab es zwei Niederlagen gegen Fortuna Düsseldorf und RB Leipzig sowie ein Unentschieden gegen Hertha BSC.

Auch in der zweiten Pokalrunde an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim rechnet der Trainer wieder mit der vollen Unterstützung, mehr als 41.000 Zuschauer werden erwartet. „Unsere Heimbilanz hat mit der Unterstützung der Fans sicherlich nichts zu tun“, betont Kohfeldt, „die Fans unterstützen uns sensationell. Der Support von den Rängen ist immer noch wahnsinnig, selbst bei der 0:3-Niederlage gegen Leipzig: Welches Gespür die Fans da für uns hatten, das war schon enorm.“

„Das Weserstadion wird nie Routine sein“

Gleichwohl würden die Fans natürlich lieber wieder Siege mit ihrer Mannschaft feiern, gilt doch das enge Bremer Weserstadion bundesweit als ein Ort mit einer ganz besonderen Fußball-Atmosphäre, gerade bei Abendspielen unter Flutlicht. „Da sind wir jetzt in der Verantwortung“, erklärt Kohfeldt und meint damit die Mannschaft, „wir hatten ein paar schwierige Heimspiele. Die Ausbeute war sicher nicht zufriedenstellend. Wir wollen von den Punkten und von den Siegen wieder dahin, wo wir auch in der vergangenen Saison bei Heimspielen im Weserstadion waren.“

Auch nach inzwischen zwei Jahren als Cheftrainer bei Werder ist ein Heimspiel in diesem Stadion für Kohfeldt keine Alltäglichkeit: „Für mich ist es nie Routine, ins Weserstadion zu fahren. Das wird es nie sein. Auch nach diesen zwei Jahren nicht. Ich bin froh, dass ich mir das erhalten konnte.“ Da denkt der Trainer immer noch wie ein Fan – und weiß deshalb genau, wie groß die Sehnsucht nach dem nächsten Heimsieg ist.