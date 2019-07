In den ersten Trainingstagen warteten die Werder-Fans zuletzt oft vergeblich auf die Torhüter. Stammkeeper Jiri Pavlenka stieg wegen seiner Länderspielreise erst im Zillertal ein, Ersatztorhüter Stefanos Kapino und der dritte Keeper Luca Plogmann arbeiteten zunächst oft unabhängig von der Mannschaft mit Torwarttrainer Christian Vander. Dafür gab es zahlreiche Fotos aus dem 264 Kilometer von Bremen entfernten Zwolle, die einen Werder-Torhüter bei der Arbeit zeigen: Michael Zetterer. Der 23-Jährige verlängerte seinen Vertrag in Bremen diesen Sommer bis Juni 2022 und wechselte auf Leihbasis für zwei Jahre zum niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. Ein Transfer, von dem sowohl Zetterer als auch Werder profitieren könnten.

„Michael Zetterer haben wir für die Zukunft absolut auf dem Zettel“, betont Torwarttrainer Vander im Gespräch mit dem WESER-KURIER, „er ist von den Anlagen her ein absoluter Bundesligatorwart, gerade wenn wir über Dinge reden wie Spieleröffnung und Spielfortsetzung – da sieht man bei ihm keinen Unterschied zwischen rechtem und linkem Fuß.“ Das Problem bei Zetterer waren bisher eher die Hände. Nach seinem Wechsel im Januar 2015 aus Unterhaching zu Werder brach sich der gebürtige Münchner mehrfach Knochen im Handgelenk. Für Torhüter eine heikle Verletzung. Doch Zetterer ist ein Kämpfer. Vergangenen Winter kam der entscheidende Moment: Zetterer wechselte auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum österreichischen Zweitligisten SK Austria Klagenfurt, absolvierte dort in der Rückrunde 14 Spiele und überzeugte. Die wichtigste Erkenntnis neben den 1240 Minuten wertvoller Spielpraxis: Die Hand hält. „Es ist für uns eine Riesenfreude, dass er bei der Ausleihe in Österreich gesund geblieben ist und sich dort so toll entwickelt hat“, sagt Vander.

Zetterers Wechsel in die erste niederländische Liga ist nun die nächste Etappe auf dem angepeilten Weg, ein Bundesligatorhüter zu werden. „Wir freuen uns, dass wir mit Zwolle einen guten neuen Klub für ihn gefunden haben, auf einem starken Niveau, das ist für ihn der nächste Schritt“, erklärt Vander, „wenn er sich weiter so entwickelt und fit bleibt, dann können wir auch hier bei Werder Bremen noch richtig viel Freude an ihm haben.“

Denn noch ist unklar, wie es auf Werders Torhüter-Position in den kommenden Jahren weitergeht. Dem Vernehmen nach kann Manager Frank Baumann den ehrgeizigen Zetterer schon kommenden Sommer nach dem ersten Jahr aus Zwolle zurück beordern. Das könnte dann sinnvoll sein, wenn Werders international umworbener Stammtorwart Pavlenka den Verein im EM-Sommer 2020 verlassen sollte. Im Rahmen der Vertragsverlängerung mit Zetterer diesen Sommer erklärte Baumann: „Mit seinem Potential spielt Zetti in unseren Planungen für das Bundesliga-Team nach wie vor eine Rolle. Wir sind davon überzeugt, dass eine erneute Leihe mit der Option auf zahlreiche Einsätze in einer starken europäischen Liga für seine Weiterentwicklung eine gute Entscheidung ist und freuen uns, wenn er verletzungsfrei und gestärkt zu Werder zurückkehrt.“

In Bremen genießt Zetterer das Vertrauen seines Förderers Vander. „Ich kenne ihn ja schon länger, damals habe ich bei der U20 des DFB bereits mit ihm gearbeitet“, erzählt Werders Torwarttrainer, „er ist ein großes Bewegungstalent, hat aber leider sehr viel Pech gehabt mit den Verletzungen.“ Die Zeit in Zwolle soll für ihn ein wichtiger Zwischenschritt werden – zurück zu Werder.