Es war wirklich mehr als ein Spiel: Im Oktober 1988 schrieb Werder Bremen deutsche Fußballgeschichte. (WKW)

Vielleicht ist der Moment genau richtig, um sich an großartige Zeiten bei Werder zu erinnern – nur wenige Tage nach dem Ende einer für viele Fans ernüchternden Transferperiode, in der keine neuen Stars zu Werder kamen, sondern Vizekapitän Davy Klaassen abgegeben werden musste, aus finanziellen Gründen.

Klaassen, früher Kapitän bei Ajax Amsterdam, war einer der wenigen echten Typen, die Werder Bremen zuletzt noch im Kader hatte. Ganz anders war das im Jahr 1988. Damals, am 11. Oktober, geschah eines der legendären Wunder von der Weser: Nach einer 0:3-Niederlage im Hinspiel besiegte Werder den BFC Dynamo aus Ost-Berlin im Europapokal der Landesmeister mit 5:0. Die 21.000 Zuschauer im Weserstadion und Millionen an den Fernsehgeräten trauten ihren Augen nicht.

108 Seiten voller Erinnerungen

Noch heute, 32 Jahre später, erzählt man sich in Bremen viele Geschichten über jenen Tag. Über den listigen Manager Willi Lemke, der den ostdeutschen Fußballern noch am Spieltag mit günstigen Fernsehern und Videorekordern in den Einkaufspassagen der Stadt den Kopf verdrehte. Über Otto Rehhagel, der eine phänomenale Mannschaft ins Rückspiel schickte. Allein schon die Namen! Reck, Bratseth, Borowka, Otten, Kutzop, Schaaf, Votava, Hermann, Meier, Riedle und Burgsmüller – der angeblich kurz vor Anpfiff die Gästekabine aufriss und etwas brüllte wie „Kommt raus, ihr Feiglinge!“

Es wurde ein legendärer Abend – der nun in einem Magazin gewürdigt wird, das ab diesem Freitag auch in den Zeitungshäusern des WESER-KURIER erhältlich ist. „Mehr als ein Spiel“ heißt das Heft von Medienmacher Oliver Wurm. Die Autoren haben sich ganz tief in die Geschichte des 5:0-Wunders und auch des Hinspiels eingegraben, mit den Werder-Helden von damals gesprochen und mit Akteuren von Dynamo, sie erzählen geradezu wunderbare Anekdoten und letzte Geheimnisse, auch dank vieler offener Worte von Zeitzeugen.

Auf 108 Seiten wird man herausgerissen aus dem eher bescheidenen Werder-Alltag der heutigen Zeit – und versinkt in Erinnerungen an bessere Bremer Fußballmomente. Unsere Redaktion hat sich das Heft vorab angesehen und sagt: Das lohnt sich für echte Werder-Fans.