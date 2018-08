Testet Werder am 4. September im ostfriesischen Leer? Oder schiebt die Polizei dem Spiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Emmen einen Riegel vor? „Unser Platz ist in sehr gutem Zustand. Der FC Emmen und Werder haben sich daher für die Austragung im Hoheellern-Stadion ausgesprochen“, wird Ferhat Özdemir, der zweite Vorsitzende des gastgebenden VfL Germania Leer, auf der Vereinshomepage zitiert. Die Verträge seien unterschrieben worden. So weit, so gut. „Doch plötzlich gab es eine Rückmeldung des DFB, dass das Spiel nicht in Leer ausgetragen werden kann“, sagt Özdemir.

Der DFB habe die Entscheidung mit einem Sicherheitsrisiko begründet, so Özdemir. „Zu dieser Entscheidung kamen die DFB-Verantwortlichen auf Basis einer Einschätzung der Polizei in Leer.“ Der zweite Vorsitzende hat kein Verständnis dafür. Zwischen den Fangruppen beider Teams gebe es keinerlei Rivalität. „Zudem gibt es beim FC Emmen keine bekannten gewaltbereiten Fans. Insgesamt würde sich das Publikum bei einem eventuellen Testspiel in Leer vor allem aus Werder-Fans aus dem Umland zusammensetzen. Werder hat in Ostfriesland und Emsland bekanntlich eine große Fan-Basis.“ Dabei handele es sich um „ganz normale Fans, die sicher nicht aus Randale-Zwecken nach Leer reisen. Diese Einschätzung wird auch von Werder geteilt“, sagt Özdemir. „Daher ist uns rätselhaft, wie die Polizei zu ihrer kritischen Einschätzung kommt.“

Die Sicherheitsbedenken damit zu begründen, dass es sich um ein niederländisch-deutsches Duell handelt, entkräftet Özdemir mit dem Beispiel von Werders Test zuletzt in Lohne gegen Venlo: „Bei vielen dieser Spiele gab es nicht mal eine Fantrennung. Diese würden wir in Leer sogar mit baulichen Mitteln vornehmen, wenn es gewünscht ist.“

„Wir haben alles getan“

Die Polizei habe zudem darauf hingewiesen, dass das Spiel wegen der Anstoßzeit (ein Dienstag um 18.30) für Probleme im Berufsverkehr sorge, heißt es auf der Vereinshomepage von Germania. „Es ist sicherlich so, dass das Spiel für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen würde. Wir haben aber schon einen Beschilderungsplan organisiert und würden mithilfe der Stadt Leer und der Polizei die Verkehrsströme entsprechend lenken“, sagt Özdemir und fügt hinzu: „Es geht um ein Spiel mit maximal 3000 Zuschauern. Wenn das nicht mehr möglich ist, frage ich mich, wie andere Veranstaltungen in Leer künftig organisiert werden sollen.“

„Wir haben alles getan, damit das Spiel über die Bühne gehen kann. Das wäre ein schönes Fußballfest und gute Werbung für die Stadt Leer“, sagt Özdemir. Damit das Testspiel in Leer ausgetragen werden könne, benötige der DFB eine positive Rückmeldung der Polizei. Weil das Spiel aber schon in gut einer Woche steigen soll, brauche es schnelle Lösungen. Özdemir: „Durch unseren engen Kontakt zu Werder konnten wir die Entscheidung, das Spiel woanders auszutragen, noch herauszögern. Aber die Vereine wollen natürlich auch wissen, woran sie sind.“ Falls die Begegnung nicht in Leer stattfinden könne, werde Werder voraussichtlich in Oldenburg testen, heißt es auf der Germania-Homepage. Gegner wäre demzufolge dann der SC Heerenveen.

Das ganze Statement von Özdemir und dem VfL Germania Leer gibt es hier.