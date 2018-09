Maximilian Eggestein ist aus dem Mittelfeld von Werder nicht mehr wegzudenken. Erst recht nicht, seit er in dieser Saison unterstrichen hat, welche Torgefahr von ihm ausgehen kann. Bereits zwei Fernschuss-Tore, gegen Nürnberg und gegen Augsburg traf Eggestein aus der Distanz, hat der 21-Jährige auf dem Konto. Und auch in Deutschlands U21 hat sich Eggestein mittlerweile etabliert. Der eine oder andere Experte sieht in dem Bremer Mittelfeldspieler sogar bereits einen Kandidaten für die deutsche A-Nationalelf.

Eben weil sich herumgesprochen hat, zu welchen Leistungen Eggestein fähig ist, scheint Werder nun in Sachen des 2020 auslaufenden Vertrags aufs Tempo zu drücken. Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll Eggestein in den kommenden Wochen ein Vertragsangebot unterbreitet werden – natürlich zu verbesserten Bezügen.

Eggestein selbst hatte mehrfach betont, sich einen Verbleib über den Sommer hinaus bei Werder vorstellen zu können, aber auch unterstrichen, dass er warten wolle, wie sich Werder sportlich entwickelt. Durch den guten Saisonstart, Werder liegt nach fünf Spieltagen auf Platz zwei, hat Sportchef Frank Baumann natürlich gute Argumente auf seiner Seite.

Den ganzen Artikel gibt es in er aktuellen Ausgabe der „Sport Bild“.