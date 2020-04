Es liest sich wie eine große Abrechnung mit dem Profi-Fußball, was der Zusammenschluss „Fanszenen Deutschlands" Mitte April über verschiedene Ultra-Gruppierungen verbreiten ließ. Im Kern geht es um eine extrem ablehnende Haltung gegenüber Geisterspielen. „Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne", ist da zu lesen. Und dass es in Zeiten wie diesen nur darum geht, möglichst schnell wieder Fußball zu spielen, führt zu dem Schluss: „Ganz offensichtlich hat der Profifußball viel tieferliegende Probleme."

Es gibt weitere Erklärungen anderer Fan-Gruppierungen die unter dem Strich zu derselben Erkenntnis kommen: Geisterspiele sollten nicht stattfinden, sie sind ein Fehler. Sie stützen ein krankes System, statt die Mechanismen zu hinterfragen, wenn diese nicht mehr funktionieren.

DFL-Botschaft an die Fans

Im Fußball sind diese Botschaften aus der Fanszene durchaus angekommen. Bei der DFL und den Klubs geht längst die Angst vor dem eigenen Anhang um. Denn zu den vielen Unwägbarkeiten, ob es am Ende irgendwann zu Geisterspielen und damit einem Ende der unterbrochenen Saison kommt, kommt die Möglichkeit, dass sich Fans vor den Stadien zusammenfinden und so die Durchführung der Partien gefährden.

Mit der Ankündigung, die Saison mit Geisterspielen zu Ende bringen zu wollen, habe die DFL „einen Flock eingerammt", sagt jemand, der an den Entscheidungsprozessen beteiligt ist. Das sei eine Botschaft auch an die Fan-Gruppierungen, die den Spielen ohne Zuschauer kritisch gegenüberstehen und sie möglicherweise stören.

Das erste in Bremen geplante Geisterspiel, Werder gegen Leverkusen am 16. März dieses Jahres, wurde abgesagt, weil mit über 2000 Anhängern am Stadion gerechnet wurde. Viele Anhänger hatten sich angekündigt, um die Mannschaft bei der Ankunft am Stadion zu bejubeln. Um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus' zu verhindern, musste Innensenator Ulrich Mäurer handeln. Da das Versammlungsverbot weiterhin Gültigkeit besitzt, wäre eine Wiederholung dieses Szenarios denkbar für den Fall, dass sich bei weiteren Spielen ohne Zuschauer erneut Anhängern am Weserstadion ankündigen.

Mäurer will kein Risiko für Polizisten

„Wenn das erste Geisterspiel dazu führt, dass sich massenhaft Fans vor den Stadien einfinden, haben wir ein Problem„, sagt Innensenator Mäurer gegenüber dem WESER-KURIER. „Wir haben bundesweit ein Versammlungsverbot. Das besagt, dass größere Menschenansammlungen unzulässig sind. Deswegen muss die Frage beantwortet werden, ob die Fans mitgehen oder ob sie sich verhalten wie in der Vergangenheit.“ Was zur Folge hätte, dass erneut Geisterspiele abgesagt werden würden.

Dass Einsatzkräfte am Weserstadion dazu eingesetzt würden, um das Versammlungsverbot aufgrund von Geisterspielen durchzusetzen, schließt Mäurer definitiv aus: „Ich werde nie und nimmer hunderte von Polizeikräften in einen solchen Einsatz schicken. Die Gesundheit meiner Mitarbeiter zu gefährden, nur um eine Demonstration von Fans aufzulösen. Das ist völlig abwegig. Dann ist es eher angemessen, auf Geisterspiele zu verzichten."

Fan-Gruppierungen haben sich eindeutig gegen Geisterspiele positioniert. Ankündigungen oder andere Hinweise, dass sie diese durch Versammlungen am Stadion stören wollen, gibt es bisher nicht. Und doch fürchten die Verantwortlichen im Fußball sich davor, dass das passiert. Es wäre ein einfaches, aber wirksames Mittel.