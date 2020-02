Auch ihn hat es erwischt: Ersatztorhüter Stefanos Kapino fehlte in Augsburg im Kader. (nordphoto)

Die Alarmzeichen schrillen bei Werder an diesem Wochenende nicht nur wegen des Abstiegskampfes, sondern auch wegen einer drohenden Grippewelle. Vor dem Spiel in Augsburg erwischte es erst den ohnehin wegen einer Kniereizung fehlenden Sebastian Langkamp, nach dem Abschlusstraining in Bremen klagte dann aber auch Ersatztorhüter Stefanos Kapino über Schüttelfrost und Unwohlsein. „Wir haben ihn sofort von der Gruppe getrennt“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Der Keeper wurde deshalb im Spieltagskader in Augsburg von Luca Plogmann vertreten.

Ob sich weitere Spieler angesteckt haben, werden die nächsten Tage zeigen – ausgerechnet in einer englischen Woche mit den beiden Heimspielen im Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund am Dienstag sowie dem Kellerduell am Sonnabend gegen Union Berlin würden weitere Ausfälle Werder jedenfalls hart treffen.