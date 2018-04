Thomas Delaney war die Ruhe selbst. Trotz des unbefriedigenden Auftritts vom Freitagabend ist er sich in Sachen Ligaverbleib sicher: „Ich sehe da keine große Gefahr und habe auch keine Angst.“ Dabei stört es den Dänen auch nicht, dass mit RB Leipzig, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen noch drei Schwergewichte im Saisonendspurt im Weserstadion vorbeischauen und möglicherweise dafür sorgen, dass sich Werders Punktekonto nicht mehr ganz so üppig füllt wie gewünscht. „Wir haben bisher gegen große Teams gut gespielt“, sagt Delaney. „Wir spielen gut und griffig gegen Teams, die selbst spielen wollen.“

Die Bremer tun gut daran, nach einer einzigen schwachen Leistung gegen Hannover nicht in Panik zu verfallen. Das haben sie schließlich auch nicht getan, als die Situation vor einigen Wochen noch viel bedrohlicher war. Im Grunde ist ja auch alles ganz einfach: Werder konzentriert sich an den restlichen fünf Spieltagen allein auf sich selbst, holt noch ein paar Pünktchen und darf auch in der kommenden Saison in der 1. Bundesliga spielen. Daran hat auch die Niederlage in Hannover nichts geändert. Allerdings hat es im Verlauf des Sonnabends noch einige Veränderungen im Ligakeller gegeben, weshalb sich ein genauer Blick auf die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt durchaus lohnt.

Kurioses Szenario gegen Mainz möglich

Es sind exakt 15 Punkte, die noch zu vergeben sind. Und genau derart viele bräuchte der 1. FC Köln, um Werder einzuholen. Da die Tordifferenz zudem um gleich 26 Treffer schlechter ist, dürfte die Prognose, dass die Bremer nicht mehr Letzter werden, nicht allzu kühn sein. Ähnlich verhält es sich mit dem Hamburger SV, der zwar aktuell Schalke 04 bezwang, aber trotzdem 14 Punkte und 21 Treffer hinter Werder liegt. Heißt: Holt das Team von Trainer Florian Kohfeldt in den kommenden Wochen einen Zähler, ist der direkte Abstieg vom Tisch.

Nicht ganz so entspannt sieht es andernorts aus. Auf Platz 16 befindet sich der FSV Mainz 05, neun Punkte hinter Werder. Die jüngsten Leistungen geben nicht gerade Anlass zur Hoffnung, dass noch große Sprünge nach oben möglich sind. Mit Leipzig und Dortmund warten ebenfalls hohe Hürden, zudem stehen Duelle gegen Freiburg und Augsburg an. Und dann ist da ja noch der letzte Spieltag, an dem Werder anreist. Dann droht ein ganz kurioses Szenario: Haben die Bremer bis dahin genügend Punkte zusammen, wäre eine eigene Niederlage für viele Fans zu verschmerzen – vor allem, wenn Mainz dadurch gleichzeitig im Fernduell den HSV in die 2. Liga schickt. Keine Frage, den Fairplay-Gedanken würde Werder auch in solch einer Situation nicht mit Füßen treten, die Vorstellung einer womöglich absichtlichen Niederlage den Verschwörungstheoretikern überlassen. Dennoch wäre es schon ein seltsames Bild, wenn im Gästeblock plötzlich nach Gegentoren mal mehr oder weniger verstohlen gejubelt wird.

Noch einige direkte Duelle auf der Zielgeraden

Der VfL Wolfsburg hat sich durch den jüngsten Sieg in Freiburg Luft verschafft, kann sich auf der Zielgeraden in den Spielen gegen Hamburg und Köln zudem entscheidend absetzen. Der Vorsprung auf die Mainzer beträgt zwei Punkte – und somit auch auf die Relegation. Die Niedersachsen haben erst im Vorjahr den zusätzlichen Nervenkitzel über sich ergehen lassen müssen. Wiederholung unerwünscht. „Wir wissen, dass wir in den nächsten fünf Spielen noch einmal extrem gefordert sind“, sagte VfL-Trainer Bruno Labbadia.

Gezittert wird auch beim SC Freiburg, der zuletzt mehr und mehr abrutschte. Allerdings könnte der Spielplan ein Plus sein, denn jetzt stehen Partien gegen Mainz, Hamburg und Köln an. Klingt vermeintlich einfach, erhöht aber auch den Druck. Matchbälle – das weiß nicht nur jeder Tennisspieler – müssen erst einmal verwandelt werden. „Bisher hatten wir immer ein relativ großes Polster nach hinten. Klar, es wird jetzt weniger. Die Situation wird auch für uns wesentlich schwieriger“, räumte Mittelfeldspieler Janik Haberer ein.

Bei Hannover 96 gestaltete sich die Lage derweil ähnlich wie in Bremen. Nach dem Sieg gegen Werder ist der Klassenerhalt zum Greifen nah, aber die Theorie sitzt noch ein wenig im Nacken. „Ob es am Ende reicht, wage ich jetzt noch zu bezweifeln“, sagte der Ex-Bremer und Torschütze Martin Harnik, „aber es tut mal wieder gut, etwas durchatmen zu können.“