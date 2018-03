Zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage aus Bremer Sicht. (nordphoto)

Es fing alles so gut an. Früher, als Werder nur mal gelegentlich im DFB-Pokal auf den FC Augsburg traf, da war noch alles gut aus Bremer Sicht. Im Jahr 1975 musste Werder nach einem 2:2 zwar ins Wiederholungsspiel, doch dann zogen die Grün-Weißen durch einen 2:1-Erfolg in die nächste Runde ein. Auch 1980 (3:1) und 2010 (2:0) warfen sie die Augsburger aus dem Pokal. Dann kamen jedoch das Jahr 2011 und der Aufstieg des FCA in die Bundesliga. Seitdem hat Werder einen neuen Angstgegner.

13 Mal trafen die beiden Mannschaften im Oberhaus aufeinander, nur drei Mal siegten die Bremer. Die Augsburger dagegen fuhren acht Erfolge ein, gegen keinen anderen Gegner haben sie in der Bundesliga häufiger gewonnen. Zudem trafen sie gegen Werder schon 26 Mal, auch das ist ein Augsburger Bestwert. Besonders bitter wird es für die Bremer beim Blick auf die vergangenen vier Partien. Die verloren sie nämlich allesamt.

Alles begann 2016

Die schwarze Serie begann im April 2016 im Weserstadion, als der Werder-Trainer noch Viktor Skripnik hieß. Florian Grillitsch brachte Werder zwar mit 1:0 in Führung, doch nach Toren von Alfred Finnbogason und Jeong-Ho Hong hieß es am Ende 1:2. Ein gellendes Pfeifkonzert begleitete die Werder-Spieler in die Kabine. Die Bremer rutschten auf Rang 16 ab, und für Trainer Skripnik wurde es ungemütlich. „Ich schließe momentan mal gar nichts aus“, sagte Geschäftsführer Thomas Eichin nach der Partie. Skripnik durfte aber doch weitermachen.

Beim nächsten Aufeinandertreffen mit Augsburg im September 2016 war die Stimmung allerdings noch schlechter als fünf Monate zuvor. „Skripnik raus“-Rufe hallten durch das Weserstadion. Nach einem Elfmetertreffer von Aron Johannsson drehte Augsburg durch Tore von Jeffrey Gouweleeuw und Konstantinos Stafylidis die Partie. „Viktor hat schon viel schwierigere Situationen gemeistert“, sagte Sportchef Frank Baumann. Sechs Tage später, nach einer 1:4-Pleite in Mönchengladbach, musste Skripnik trotzdem gehen.

Zuletzt musste Nouri gehen

Auch für seinen Nachfolger Alexander Nouri sollte der FC Augsburg eine schicksalhafte Rolle spielen. Im Februar 2017 geriet er nach einer 2:3-Niederlage in Augsburg zunehmend in die Kritik. Werder war durch Theodor Gebre Selassie und Max Kruse zweimal in Führung gegangen. Aron Johannsson vergab eine Riesengelegenheit zum 3:1. Am Ende jubelten die Augsburger, für die Jonathan Schmid, Ja-Cheol Koo sowie kurz vor Schluss Raul Bobadilla getroffen hatten. Werder drohte, tief in den Abstiegssumpf zu rutschen. Zwei Wochen später begann jedoch die Serie von elf Spielen ohne Niederlage, die die Bremer fast noch nach Europa geführt hätte.

Die Euphorie dieser wunderbaren Werder-Wochen war längst verflogen, als es zum nächsten Mal gegen Augsburg ging. Im Oktober 2017 kämpfte Nouri nach einem verkorksten Saisonstart um seinen Job. Mit dem ersten Saisonsieg hätte die Mannschaft ihren Trainer retten können, doch die Bremer verloren durch einen Doppelpack von Michael Gregoritsch und ein Elfmetertor von Finnbogason mit 0:3. Anschließend musste Nouri gehen, und Florian Kohfeldt übernahm. Als Cheftrainer trifft er am Sonnabend (15.30 Uhr) nun zum ersten Mal auf Augsburg. Ob er den Fluch seiner Vorgänger brechen kann, wird sich dann zeigen.