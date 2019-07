Für Werder geht es heute ins zweite Trainingslager der Saisonvorbereitung nach Grassau. Am frühen Vormittag fliegt das Team in Bremen ab, vorher stellt sich Trainer Florian Kohfeldt noch kurz den Fragen der Medien. Am Nachmittag wartet auf die Profis dann bereits die erste Trainingseinheit vor Ort. Ab 16.30 Uhr heißt es weiter schwitzen, um in Form für die neue Spielzeit zu kommen.