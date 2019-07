Es ist kein Spiel wie jedes andere. Wenn Werder im Pokal gegen den SV Atlas Delmenhorst antreten muss, dann bewegt das eine ganze Region. Das Interesse am Nachbarschaftsduell ist enorm, „in den ersten neun Stunden des Ticketverkaufs wurden bereits 23.500 Eintrittskarten vorbestellt“, teilten die Bremer jetzt auf ihrer Internetseite mit.

Bislang ist ein Ordern der Tickets lediglich online möglich, ab dem 9. Juli startet der offizielle Verkauf auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen. So gibt es die Karten ab diesem Tag auch in allen Zeitugshäusern des WESER-KURIER. Ab dem 12. Juli bietet sich mit dem Werder-Ticketcenter eine weitere Anlaufstelle an. Die günstigste Karte kostet 15 Euro, die teuerste in der vierten Preisstufe 40 Euro.