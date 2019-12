Etwas Erholung vor dem Rückrundenstart: Milot Rashica. (nordphoto)

Es gab kaum ein anderes Thema, das die Werder-Welt in den vergangen Monaten so sehr beschäftigt hat, wie die Gesundheit der Spieler. Bereits im Sommer, als alles noch nach einer ziemlich guten Vorbereitung aussah, wurde mehr über die Krankenakten der Profis gesprochen als es Werder lieb sein konnte. Mit Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp gab es sogar zwei Akteure, die verletzt aus dem Urlaub kamen und deshalb erst einmal gar nicht in die Trainingslager mitreisen konnten. Solch ein Szenario soll sich verständlicherweise nicht wiederholen.

Deshalb legt Florian Kohfeldt in diesen Tagen großen Wert darauf, dass innerhalb des Teams die richtige Mischung aus Urlaub, Regeneration und Vorbereitung auf das anstehende Mammutprojekt Klassenerhalt gewählt wird. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir natürlich jetzt in dieser Situation den Kopf frei kriegen müssen, aber trotzdem jeder Spieler in der Verpflichtung ist, jetzt alles für seinen Körper zu tun“, sagte Werders Cheftrainer. „Auch bei kleineren Verletzungen. Man darf jetzt eben nicht einfach in den Urlaub gehen und das erst am ersten Trainingstag sagen. Das ist ganz wichtig.“

Professionalität ist gefragt

Fast ebenso wichtig ist aber eben auch der schnelle Tapetenwechsel. Der Druck der vergangenen Wochen war für alle Beteiligten enorm, die Psyche hat durch die zahlreichen Misserfolge mal mehr, mal weniger stark gelitten. Wenig verwunderlich also, dass Werder den Spielern einen möglichst schnellen Abgang in die Kurzferien ermöglichte. So ging es nach der Niederlage in Köln nicht gemeinsam mit dem Bus oder Flieger erst einmal zurück nach Bremen, sondern noch am Sonnabend durfte der Urlaub beginnen. Am Stadion fuhren nach dem Spiel diverse Taxen vor, die die Profis in verschiedenste Richtungen brachten.

Bereits am Sonntag trudelten über die Sozialen Medien erste Fotos von Aufenthalten im Ausland ein. „Time to recharge“, teilte Milot Rashica während eines Zwischenstopps auf dem Weg in die wärmende Sonne mit. Die „Zeit zum Aufladen“ ist also in vollem Gange, schließlich dauert es ja auch gerade einmal elf Tage, ehe es am Weserstadion wieder um den harten Bundesliga-Alltag geht. Am 2. Januar wird die Rückrunde offiziell mit einem Treffen in Bremen eingeleitet, am Nachmittag folgt die erste Einheit.

Nur einen Tag später geht es ins Flugzeug, auf Mallorca wird Werder vom 3. bis 11. Januar sein Trainingslager abhalten. Und genau dort soll eben anders als in der Vergangenheit endlich wieder in großen Gruppen geübt und sich nicht über Ausfälle beklagt werden. „Da muss jetzt jeder extrem professionell sein in den nächsten Tagen, damit wir ab dem Trainingsauftakt im Januar wirklich trainieren können“, appellierte Kohfeldt an seine Spieler.