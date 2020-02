Immer noch Abstiegskampf, aber schon der 23. Spieltag: Florian Kohfeldt und Frank Baumann glauben weiter fest an die Wende für Werder. (nordphoto)

Wenn man es genau nimmt, dann ist Borussia Dortmund an diesem Wochenende für Werder Bremen die größte Hoffnung und das größte Problem zugleich. Hoffnung deshalb, weil bei jenem berauschenden Pokalabend gegen den BVB der bisher einzige Heimsieg in diesem Kalenderjahr gelang. Mehr als zwei Wochen ist der spektakuläre 3:2-Erfolg inzwischen her, der allen bei Werder vor Augen führte, dass sie es doch noch können.

Das große Problem mit Blick aufs Wochenende: Borussia Dortmund wird diesmal wegen des engen Meisterschaftsrennens in der Bundesliga mit der bestmöglichen Mannschaft auflaufen, was im Pokal nicht der Fall war. Und deshalb auch „mit einer der besten Offensivreihen Europas“, wie Werders Trainer Florian Kohfeldt anmerkt, der sich den Sieg des BVB in der Champions League am Dienstagabend „als Fan“ angesehen hat. Zum Stammpersonal gehört auch Torjäger Erling Haaland, für Kohfeldt „im Moment der beste Stürmer der Welt“.

„Der Pokalabend macht Hoffnung“

Europa und die ganze Welt sind derzeit aber viel zu groß für den Bremer Fußball. Es wäre eine Sensation, wenn Werder ausgerechnet gegen Borussia Dortmund der lang ersehnte zweite Bundesligaheimsieg gelingen würde. Solche Sensationen sind selten, im Pokal durften die Fans schon eine feiern, und es spricht wenig dafür, dass sich diese Geschichte am Sonnabend (15.30 Uhr) im Weserstadion wiederholt. „Trotzdem macht uns dieser Pokalabend Hoffnung“, beteuert Kohfeldt, für den es vor allem um das Auftreten seiner Mannschaft geht.

Denn es wäre im Vergleich zur jüngsten Niederlage in Leipzig schon ein Fortschritt, wenn sich Werder auf dem Platz wenigstens erkennbar wehren würde. Eine Niederlage gegen Dortmund nach großem Kampf wäre für alle Fans leichter zu ertragen als eine erneut völlig blutleere Vorstellung. Deshalb hat sich der Trainer seine Spieler dieser Tage noch einmal vorgeknöpft und ihnen deutlich gemacht, dass sie sich jetzt bloß kein Kopfproblem einreden sollen; weder hinten, noch vorne. Die erneuten Gegentore nach Standards etwa hätten nichts mit dem Kopf zu tun. „Das wäre eine billige Ausrede“, sagte Kohfeldt der Mannschaft, „die Spieler müssen einfach aufmerksam sein beim Verteidigen der Standards. Es geht darum, besser zu handeln.“

„Das sind keine Kopfprobleme“

Auch die fehlenden eigenen Tore seien keine Frage des Kopfes. „Auch hier habe ich den Spielern diese Woche gesagt: Für mich ist das kein Kopfproblem“, berichtet Kohfeldt, „wir können über Kopfprobleme reden, wenn wir irgendwie verkrampfen würden.“ Das sei aber nicht der Fall. Für den Trainer ist es deshalb eher ein Wenn-dann-Problem, dieser Sorte: „Wenn wir das tun, was wir uns vorgenommen haben – und das dann nicht klappt, dann könnten wir darüber reden, dass einer vielleicht vorm Tor verkrampft ist. Aber wir müssen uns einfach wieder deutlich besser in den Räumen bewegen und die Grundprinzipien unseres Offensivspiels auf den Platz bringen.“

Wie eine Mängelliste rattert Kohfeldt die Punkte durch: das Tempo aufdrehen, überhaupt mal wieder Zwischenräume besetzen und tiefer anlaufen, grundsätzlich viel schneller den Ball zirkulieren lassen und zeitgleich Flügel und Zentrum bedrohen. „Das sind alles Sachen, die wir wirklich sehr tief in uns drin hatten“, meint Kohfeldt, „in Leipzig, in Augsburg und gegen Union war das aber einfach nicht gut. Da setze ich an. Das ist wichtig für uns.“

Dass der Widersacher nun Dortmund heißt, macht es nicht einfacher. Die Mannschaft von Lucien Favre ist eher noch stärker als die letzten Bremer Gegner. „Wir müssen ans Limit kommen, dann kann es unter gewissen Umständen Möglichkeiten für uns geben“, weiß Kohfeldt. Doch bei Werder geht es nicht nur um die beiden Spiele gegen die Königsklassen-Klubs Leipzig und Dortmund, in denen man krasser Außenseiter ist. Es geht auch und vor allem um die Wochen danach, die Werders letzte Chance sein werden, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

Baumann: „Im Verein herrscht Ruhe“

Für Sportchef Frank Baumann hat das Auftreten der Spieler nun Signalcharakter: „Für das Spiel am Samstag und für die Wochen danach ist es extrem wichtig, dass der Funke von der Mannschaft überspringen muss auf die Zuschauer. Wir sind gefordert, in den Spielen Zeichen zu setzen und diesen unbedingten Willen zu zeigen.“ Natürlich merke man auch in der Bremer Vereinsführung, „dass es im Umfeld unruhiger geworden ist. Aber wir können die Stimmung durch unsere Leistung auch wieder verändern“. Im Verein selbst herrsche Ruhe, versichert Baumann, „das ist das, was wir beeinflussen können. Dafür stehen wir auch. Es ist gerade in schwierigen Zeiten sehr wichtig, dass man zusammen bleibt“.

Kohfeldt findet es selbst inzwischen etwas blöd, immer wieder eine gewisse Hoffnung zu verbreiten, die dann im Spiel enttäuscht wird. Das merkt man ihm an. Doch so optimistisch und kämpferisch wie jetzt wirkte er selten. Aus seiner Sicht gibt es dafür Gründe. „Das Training ist jetzt viel besser als in der Hinrunde, weil wieder mehr Spieler dabei sind“, sagt er, „ich bin ja komplett dabei, dass wir das in Leipzig und gegen Union nicht gezeigt haben. Aber auf Dauer wird sich gute Trainingsleistung und die Mehrarbeit auch im Wettkampf auszahlen. Das ist der Nährboden für unseren festen Glauben, der nie weg war und nie weg sein wird. Aber klar ist: Wir haben nicht mehr viel Zeit.“

Werder läuft die Zeit weg

Genau das ist das zweite große Problem. Genau jetzt, wo der Gegner Borussia Dortmund heißt, kann sich Werder wegen der vielen verlorenen Spiele eigentlich keine weitere Niederlage mehr leisten. Höchstens noch diese eine, das klingt auch bei Kohfeldt durch, wenn er sagt: „Unsere gesteigerte Trainingsqualität wird sich auf Dauer im Wettkampf auszahlen. Trotz sehr vieler Negativerlebnisse und einer riesigen Enttäuschung ist der Glaube bei allen Beteiligten da, diese Situation zu bewältigen. Daran gibt es keine Zweifel. Wir wollen und werden uns zeitnah wieder durch Drei-Punkte-Erfolge vorwärts bewegen. Ob das schon am Samstag möglich ist, müssen wir abwarten.“

Getragen wird seine Zuversicht von einem Grundtenor, der er dieser Tage in Bremen wahrnimmt: „Und der heißt: Nicht aufgeben, ihr schafft das! Ich weiß schon, dass die Stimmung nach Spielen anders ist, wenn es wieder ein Frusterlebnis gab. Aber mit zwei Tagen Abstand wandelt sich das immer zu diesem 'Nicht aufgeben!'. Das zeichnet dieses Umfeld und die Stadt aus.“ Es liegt nun vor allem an Werder, diesen Grundtenor nicht länger durch scheppernde Niederlagen zu übertönen.