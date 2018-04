Neben den Auszeichnungen zum „Spieler der Saison“ („Players’ Player of the Season“) und "Spieler des Jahres" („Hammer of the year“) kürten ihn die West-Ham-Fans zum „Transfer der Saison“ („Signing of the Season“). Arnautovic war im vergangenen Sommer für gut 22 Millionen Euro von Stoke City zu West Ham gewechselt. Der Beginn bei den „Hammers“ war holprig (Rotsperre, Krankheit), doch inzwischen hat sich der 29-Jährige als Stammspieler und Fanliebling etabliert. In dieser Saison erzielte der österreichische Nationalspieler in 27 Premier-League-Spielen zehn Treffer und bereitete vier Tore vor. Arnautovic und West Ham stehen aktuell auf dem 15. Tabellenplatz und sind noch nicht alle Abstiegssorgen los.

Der Preis bedeute ihm sehr viel. „Es war für mich zu Beginn der Saison schwer, aber jetzt läuft es gut“, wird Arnautovic auf der Vereinshomepage von West Ham zitiert. „Ich bin sehr glücklich und stolz, diese Auszeichnung bekommen zu haben. Ich möchte weiterhin meinen Job für diesen Klub machen. Jeder hat gesehen, was ich kann und dass ich sehr glücklich hier bin.“ In den letzten vier Saisonspielen werde er sein Bestes geben. „Dann werde ich in den Urlaub fahren und in der nächsten Saison wiederkommen“, sagte Arnautovic, der von 2010 bis 2013 für Werder spielte (84 Spiele, 16 Tore).

