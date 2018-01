Am Ende der Verhandlung kommt alles auf den Tisch. Ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln, „einer für die Umkleide“, wie Lars Figura erklärt, „einer für den Hantelraum“, dazu ein Schlüssel für Fächer am sogenannten Sprint-Mountain draußen an Platz 12 des Weserstadions, wo Athletiktrainer Figura mit seinen Schützlingen schon zu Zeiten gearbeitet hat, als in Wolfsburg noch niemand eine Ahnung vom „Hügel der Leiden“ hatte, den Felix Magath als Wolfsburger Trainer später so gern nutzte.

Zu guter Letzt wechselt auch der Jahresausweis von Lars Figura für die Saison 2017/2018 seinen Besitzer. Das, was in Sitzungssaal 6 des Bremer Arbeitsgerichts in diesen Minuten passiert, ist der Schlussstrich unter eine mehr als 20-jährige Zusammenarbeit zwischen Lars Figura und Werder Bremen. Schlüssel und Ausweis landen bei Werders Hausjurist Tarek Brauer und Geschäftsführer und Präsident Hubertus Hess-Grunewald, die Werders Profiabteilung an diesem Mittwochvormittag vor Gericht vertreten.

Lars Figura muss abgeben, aber er hat trotzdem gewonnen an diesem Tag. Nämlich den Streit um seine Kündigung als Athletiktrainer bei Werder Bremen im vergangenen Jahr. Das Gericht unter dem Vorsitz von René Erfurth hat kein Urteil gesprochen, das musste es nicht, weil beide Parteien einen Vergleich schlossen. Dieser Vergleich allerdings ist ein Sieg für Figura. Denn im Laufe der Verhandlung hat das Gericht an mehreren Stellen durchblicken lassen, dass es Werders Argumentation nicht folgen wird, sollte es hart auf hart kommen.

Beide Parteien schließen Vergleich

Dann doch lieber ein Vergleich. Im Wesentlichen geht es um zwei Punkte. Erstens: Die Befristung des Arbeitsvertrages für die Saison 2016/2017 war nicht zulässig, auch die betriebsbedingte Kündigung gilt nicht. Stattdessen läuft das Arbeitsverhältnis zwischen der Werder Bremen GmbH und Co. KG und Lars Figura noch bis zum 31. Mai 2018; solange ist Figura zwar von allen Aufgaben freigestellt, erhält aber seine monatlichen Bezüge. Zweitens: Die Werder GmbH und Co. KG zahlt Figura eine Abfindung in Höhe von 16 000 Euro.

Dieses Geld wird auf Wunsch Figuras an den SV Werder Bremen e.V., also den Gesamtverein außerhalb der Profiabteilung, gespendet. Damit will Figura unterstreichen, dass er nicht für sich und sein Portemonnaie gestritten hat. Denn er versteht sich hier vor Gericht als Vorkämpfer, als Kämpfer gegen die Praxis, Trainer in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesliga nur mit befristeten Arbeitsverträgen auszustatten.

Das wird an diesem Mittwoch gleich zu Beginn der Verhandlung deutlich, als er eine Erklärung abgibt. Die Befristungspraxis sei für ihn „moralisch verwerflich“, führt er aus. „Es kann nicht sein, dass ein System, in dem Millionen für Transfers bewegt werden und deren Stars unermesslich reich werden können – was jedem Einzelnen gegönnt sei – auf der anderen Seite Menschen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse zwingt. Diese Menschen, meine Kollegen, sind nicht nur Teil der Werder-Familie, sie haben auch im privaten Leben Familien und tragen Verantwortung. Sie und ihre Familien sind wirtschaftlich auf ihre Arbeitseinkommen angewiesen und haben zum Ende jeder Befristung Existenzängste“, sagt Figura.

Das kann und will Hess-Grunewald, von Haus aus Fachanwalt für Arbeitsrecht, so nicht stehen lassen. „Lars, du sprichst von prekären Beschäftigungsverhältnissen bei den Trainern im Nachwuchsleistungszentrum: Darunter verstehe ich etwas ganz anderes“, sagt Hess-Grunewald, „bei uns Trainer zu sein, ist ein Traumjob, die Leute reißen sich darum, diesen Job zu machen.“ Und dann führt Hess-Grunewald am Beispiel von Mirko Votava aus, wie verantwortungsvoll Werder aus seiner Sicht mit seinen Mitarbeitern umgeht. Votava, ehemaliger Nationalspieler, Profi und Kapitän bei Werder, hatte im vergangenen Winter seinen Job als U 19-Trainer nach zwölf Jahren abgeben müssen. „Aber wir haben Mirko nicht auf die Straße gesetzt“, sagt Hess-Grunewald, „ich habe ihm das Versprechen gegeben, dass wir mit ihm bis in die Rente gehen.“ Werder hatte auch Figura ein Angebot für eine weitere Zusammenarbeit gemacht. Zu reduzierten Bezügen und mit veränderter Aufgabenstellung hätte Figura weitermachen können. Das hatte Figura abgelehnt.

Figura ist zufrieden

Der Streit Figura/Werder ist am Mittwoch nach gut zwei Stunden beigelegt. Die grundsätzliche Frage, ob befristete Verträge für Trainer im Nachwuchsbereich rechtens sind oder nicht, beantwortete das Gericht nicht. Aber es gab ein paar aufschlussreiche Einschätzungen ab. Werder hatte beispielsweise die Befristung auch damit begründet, dass sich im Laufe der Jahre Verschleißerscheinungen in der Arbeit zwischen Mannschaft und Trainer einstellen würden. Dass es Verschleißerscheinungen im Jugendbereich tatsächlich gibt, wo die Spieler alle zwei Jahre wechseln (so sieht es Figura) beziehungsweise vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit bei einem Trainer bleiben (so Werder), stellte das Gericht in Zweifel.

Auch das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur Klage des ehemaligen Mainzer Torhüters Heinz Müller half Werder nicht weiter. Müller hatte gegen befristete Verträge im Profifußball geklagt – und verloren. „Vom Profifußballer werden sportliche Höchstleistungen erwartet, man kann nicht davon ausgehen, dass diese bis zum Rentenalter zu erbringen sind“, hieß es damals. Befristungen im Profifußball sind also erlaubt. Nach Einschätzung des Bremer Gerichts ist diese Begründung aber nicht auf den Fall Figura übertragbar. „Die Athletiktrainer-Tätigkeit ist eher nicht vergleichbar mit der Arbeit eines Profifußballers“, sagte Richter Erfurth.

Die betriebsbedingte Kündigung von Figura schließlich hatte Werder auch mit Umstrukturierungen im Athletikbereich begründet. Unter anderem müssen Werders Athletiktrainer inzwischen einen akademischen Abschluss als Sportwissenschaftler nachweisen. Dieser Abschluss fehlt Figura tatsächlich. Dieses Argument ließ das Gericht aber nicht gelten, auch, um Arbeitgebern kein Werkzeug an die Hand zu geben, damit sie Arbeitnehmer bequem loswerden können. „Sonst“, so der Richter, „sonst könnte jeder Tischlerbetrieb auch sagen: Ab jetzt können nur noch Meister für uns arbeiten, und alle Gesellen müssen raus.“

Raus ist Figura bei Werder nun trotzdem. Beim Verlassen des Gerichtssaales lächelt er aber, er ist zufrieden und sagt: „Das ist ein guter Vergleich, den wir geschlossen haben. Es hat sich gelohnt, dafür zu kämpfen.“ Dann macht er sich auf den Weg zu seinem Büro am Domshof. Hubertus Hess-Grunewald und Tarek Brauer müssen in die andere Richtung, zum Weserstadion.