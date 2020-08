Ludwig Augustinsson denkt nicht an einen Abschied aus Bremen. (nordphoto / Gumz)

Den freien Donnerstag hat Ludwig Augustinsson mit einem ausgiebigen Sonnenbad genossen. Gemeinsam mit Theodor Gebre Selassie, Jiri Pavlenka und Davy Klaassen radelte der Linksverteidiger an einen ruhigen See und genoss den Abstand von der Schufterei im Trainingslager. Wie Augustinsson knapp 24 Stunden später in einer Medienrunde verriet, wird dieses Quartett auch künftig noch den ein oder anderen gemeinsamen Ausflug unternehmen. Denn der schwedische Nationalspieler, der in Zeiten dringend benötigter Einnahmen immer wieder als ein möglicher Wechselkandidat genannt wird, hat gar kein Interesse daran, den Verein zu wechseln.

„Ich bin sehr glücklich in Bremen“, betonte Augustinsson. „Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, Werder zu verlassen.“ Den Grund dafür liefert der 26-Jährige gleich mit - und es ist ein wohlbekannter, denn auch einige andere Mitspieler haben ihn bereits so formuliert. „Ich möchte es mit dem Team unbedingt besser als in der letzten Saison machen.“

Nun war es ausgerechnet Ludwig Augustinsson, der großen Anteil daran hatte, dass Werder überhaupt die Chance dazu hat, Wiedergutmachung in der 1. Bundesliga zu betreiben. Im Relegations-Rückspiel war er es, der nach energischer Vorarbeit von Fin Bartels den Ball kurz vor Schluss im Heidenheimer Tor unterbrachte. Nicht gerade souverän, aber dann eben doch ganz knapp unter die Latte. „Ich bin noch einige Tage danach aufgewacht, weil ich geträumt habe, dass ich nicht getroffen hätte“, erzählte er lachend. „Der Ball sollte zwar hoch kommen, aber nicht so hoch. Ein wenig flacher wäre besser für mein Herz gewesen.“

Es war der persönliche Schlusspunkt einer Saison, die für den Stockholmer alles andere als einfach war. Ungewöhnlich viele Verletzungen bremsten Augustinsson aus, selbst als er in der heißen Phase der Rückrunde wieder einsatzbereit war, saß er plötzlich auf der Bank, während Marco Friedl spielen durfte. „Natürlich war das frustrierend“, gibt er zu. „Aber ich war auch nicht in meiner besten Form. Damals war ich nicht zu 100 Prozent fit, doch jetzt fühle ich mich viel stärker.“ Das will er bei Werder nun auch wieder auf dem Platz beweisen. Und zwar mindestens in der kommenden Saison.