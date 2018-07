"Wir haben auch außerhalb des Fußballs viel miteinander erlebt. Unsere ersten Disco-Besuche, unsere Pubertät. Uns verbindet einfach sehr viel", berichtete Harnik in der "Bild" über seine langjährige Freundschaft zu Teamkollege Max Kruse. Man kenne jeweils die Familie des anderen in- und auswendig.

"Es ist eine Jugend-Freundschaft, und jeder, der so etwas auch hat, weiß, was das bedeutet", sagte der 31-Jährige. Das soll sich nach Möglichkeiten auch auf dem Platz widerspiegeln. Harnik redet dabei von einem "blinden Verständnis" mit Kruse. "Ich hatte schon überragende Fußballer an meiner Seite, die genau wussten, wie sie Bälle spielen mussten. Aber dieses blinde Verständnis habe ich nur mit Max."

Sein Ziel sei es, auf seiner Position der Beste zu sein und möglichst viel zu spielen, erklärte der Stürmer. Dabei wolle er sich jedoch gar nicht auf eine Position festlegen: "Wenn es nach mir gehen würde, dann spiele ich am liebsten im Zentrum. Das weiß auch der Trainer. Aber wenn das System etwas Anderes vorsieht, dann habe ich schon des Öfteren bewiesen, dass ich auch gut auf rechts funktioniere."

Die Vorbereitung stuft Harnik bislang als "nicht nur körperlich, sondern auch mental" anstrengend ein. Trainer Florian Kohfeldt gebe "sehr viel Input" und der Stürmer falle daher abends "todmüde ins Bett". Die Stimmung im Team sei "sehr gut". Dennoch wisse jeder, dass er um seinen Platz kämpfen muss. "Trotzdem kriegen wir das auf eine sehr harmonische Weise hin", sagte Harnik über sein neues Team.

Das ganze Interview gibt es hier.