Das passte mal perfekt zusammen: Max Kruse und Werder Bremen. (nordphoto)

Mit einem einzigen Satz könnte Frank Baumann das ganze Theater beenden. Aber: Er macht das nicht. Werders Manager lässt alle Spekulationen rund um eine Rückkehr von Max Kruse zu Werder Bremen in diesen Tagen einfach laufen. Das war schon direkt nach der sieglosen Rettung in der Relegation gegen Heidenheim so, und das hat sich auch elf Tage vor dem Trainingsauftakt nicht geändert.

Baumann spricht beim Thema Kruse nur das übliche Statement aus, das er sich für jede Transferphase zurechtgelegt hat: „Ich bleibe dabei, was ich immer gesagt habe: Ich kommentiere keine Gerüchte.“ Das etwas schelmische Grinsen, das er dabei aufsetzt und sich dann genüsslich zurücklehnt, lässt zwei Interpretationen zu. Die erste: Er denkt sich so etwas wie „Wenn ihr alle wüsstet, wie weit ich mit Kruse schon bin“. Die zweite: Er freut sich insgeheim diebisch über den ganzen Rummel und denkt sich so etwas wie „Ihr habt sie doch nicht mehr alle, mir jeden Tag mit Kruse zu kommen“. Baumanns Pokerface ist der Personalie jedenfalls angemessen.

Spaß aus Madrid

So sind es bisher allein die wenigen harten Fakten, die alle Spekulationen um eine erneute Verpflichtung des Ex-Kapitäns am Leben halten: Kruse hat bisher nirgendwo unterschrieben und er ist – zumindest nach einer ersten Einschätzung des Weltverbandes Fifa – ablösefrei auf dem Markt, weil er seinen Vertrag bei Fenerbahce Istanbul wegen ausgebliebener Gehaltszahlungen gekündigt hatte. Zuletzt machte sich Kruse einen Spaß daraus, ein Video aus Madrid zu posten und sich zu beklagen, dass er nun schon seit zehn Stunden in der spanischen Hauptstadt sei, aber noch keiner geschrieben habe, dass er bei Real Madrid unterschreibt.

Bei den weicheren Faktoren spricht wenig für eine Kruse-Rückkehr nach Bremen. Der Angreifer ist inzwischen noch ein Jahr älter, 32, und er ist nach diversen Erkrankungen und Verletzungen in seiner kurzen Istanbuler Zeit nicht mal mehr so fit wie im Frühjahr 2019, als er Bremen ablösefrei verließ. Zweifellos hat sein Abgang in Bremen eine so große Lücke gerissen, dass sie von keinem anderen Werderspieler nur annähernd gefüllt werden konnte. Und natürlich würde ein Typ wie Kruse, ein frecher Leader mit sehr dickem Fell, der viel zu braven Bremer Mannschaft gut tun. Die Frage ist aber: Muss dieser Typ wieder Kruse heißen – oder findet sich eine zukunftsfähigere Lösung auf dem Markt?

Bei einer Online-Umfrage des WESER-KURIER votierten mehr als 80 Prozent für eine Rückkehr Kruses zu Werder. Der Abstiegskampf hat der Fußballromantik in Bremen also offensichtlich nicht geschadet.