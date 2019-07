Er hat es geschafft. Am Ende ging es dann sogar doch ein wenig schneller als gedacht – dank nächtlicher Extraschichten: Exakt 890 Kilometer hat sich Maik Kuntze abgestrampelt, Schmerzen durchlitten, Rückschläge weggesteckt. Mit seinem schwer beladenen Trekkingrad ging es innerhalb einer knappen Woche von Bremen aus ins Zillertal. Einmal über die Alpen, für sich und für Werder.

„Jetzt brauche ich erst einmal eine Dusche“, sagte Kuntze lachend, als er nach der Tortur aus dem Sattel ging. Vergleichsweise kurz war die Finaletappe gewesen, schlappe 43 Kilometer hatte er noch bewältigen müssen. Ein Klacks zu dem, was vorher war. Die Erleichterung war ihm anzusehen. „Nein, bereut habe ich es nicht“, sagte er schmunzelnd, „aber jetzt direkt würde ich es nicht noch einmal machen.“

Einige Tage zuvor war alles noch eine Fantasterei. „Ich habe zwei große Hobbys: Werder und das Radfahren.“ Was lag da für Maik Kuntze also näher, als beides zu verbinden und sich auf den Weg nach Österreich zu machen. „Wenn man Single ist“, erklärt er lachend, „dann gibt es auch niemanden, der einem eine solch verrückte Idee direkt wieder ausredet.“ Dass er Werder im Trainingslager besuchen wollte, stand schon länger fest, kurz nach seinem Geburtstag im Juni reifte dann der Entschluss, das Fahrrad statt den Zug oder den Flieger zu nehmen.

Und so kam es, dass sich Kuntze am 29. Juni auf sein Rad schwang. Allerdings erst, nachdem er seine Pflicht erledigt hatte. Die Arbeit kam somit auch in diesem Fall vor dem kräftezehrenden Vergnügen. „Ich habe an dem Samstag erst noch ganz normal für den WESER-KURIER die Zeitungen ausgetragen“, sagt Kuntze. Die Leser in der Neustadt sollten schließlich auch an diesem Tag zum Frühstück mit den neuesten Nachrichten versorgt werden. Gegen 7 Uhr ging es dann aber endgültig in Richtung Süden, die blauen Satteltaschen blieben direkt ein ebenso hilfreicher wie werbewirksamer Begleiter.

Es hat allerdings nicht viel gefehlt und das Abenteuer wäre schneller beendet gewesen als gedacht. Als Kuntze am Mittag des ersten Tages in Richtung Hannover unterwegs war, passierte es. „Ich bin in ein Schlagloch gefahren, dabei ist mir die Gabel am Rad gebrochen“, erzählt der 44-Jährige zerknirscht. Die Folge: Anstatt ordentlich Strecke zu machen, musste der Drahtesel in die Werkstatt. 300 Euro kostete die Reparatur. „Das hat fast meine komplette Reisekasse gefressen“, sagt Kuntze.

Darüber hinaus trug der Bremer vom Sturz einige Schürfwunden als Andenken davon. Die Knie kaputt, der Arm bandagiert, ein paar schrammen im Gesicht. Aufgeben? Kam aber nie in Frage. „Nicht einmal nach diesem Sturz.“ Nur der Zeitplan geriet ein wenig durcheinander, weshalb er Zell am Ziller mit leichter Verspätung jetzt erst am Wochenende erreichte. Zwei Tage hatte er ungewollt pausieren müssen, ehe er sein Fahrrad wieder abholen konnte.

Knapp 25 Kilogramm Gepäck hatte Kuntze aufgeladen, nicht nur seine Isomatte, ein Zelt, Kleidung und einen Schlafsack schleppte er mit, sondern auch seinen Proviant. „Ich hatte allerlei Riegel und Traubenzucker dabei, morgens habe ich mir immer drei Brötchen gekauft“, erzählt er. „Und natürlich brauchte ich Getränke, ich habe jeden Tag sechs Liter verbraucht.“

Neben schmerzenden Gliedern sind ihm nach der Ankunft im Zillertal vor allem allerlei unvergessliche Erinnerungen geblieben. „Ich habe die Route über Thüringen genommen. Das war schon ein kleiner Vorgeschmack für die Alpen, zumal die Radwege nicht wirklich gut waren“, sagt er. Zwischenzeitlich war die Steigung mit 14 Prozent derart hoch, dass er schieben musste. Insgesamt, so hatte es Kuntze ausgerechnet, überwand er in der knappen Woche etwa 5000 Höhenkilometer.

Als die Zeit ein wenig drängte, griff Maik Kuntze zu einer besonderen Maßnahme. „Meine Wetter-App hatte mir angezeigt, dass es bald regnen sollte, deshalb bin ich auch noch die Nacht durchgefahren.“ Gleich zwei Mal gönnte er sich lediglich drei bis vier Stunden Schlaf in seinem Zelt und trat danach weiter in die Pedalen. „Das habe ich aber auch nur dort gemacht, wo es richtige Radwege gab, sonst wäre es zu gefährlich gewesen.“

Letztlich ging alles gut. Auch weil mitunter die Anfeuerung stimmte. „Unterwegs habe ich Werder-Fans getroffen, die direkt lautstarke Rufe losgelassen haben. Das motivierte natürlich noch mehr.“ Und zu erkennen war Kuntze ohne Zweifel. Das knallige Jubiläumstrikot aus dem vergangenen Februar hatte er sich übergestreift, die Nummer 12 strahlte von seinem Rücken. Es war ein Outfit, das er völlig bewusst gewählt hatte. „Ich wollte damit zeigen: Ich fahre nicht allein, sondern für alle Werder-Fans.“