Dieter Eilts ist einer von Werders Ehrenspielführern. (WESER-KURIER)

Auch ich bin natürlich erleichtert. Werder hat den Klassenerhalt geschafft, das ist ganz wichtig für den Standort Bremen. Ein Abstieg ist nie gut. Die Vergangenheit zeigt, dass ein Wiederaufstieg in der Regel schwieriger ist als der Klassenerhalt. Überall wird jetzt analysiert, was bei Werder falsch gelaufen ist und was anders werden muss. Für mich ist es erst einmal an der Zeit, dass die Verantwortlichen ihre Sichtweise darstellen. Sie beraten sich in dieser Woche und müssen zukunftsweisende Entscheidungen fällen, damit die Wende zum Besseren gelingt.

Nach dieser überaus schlechten Saison gibt es unendlich viele Fragen, die sich stellen. Wo bekommt Werder jetzt Geld her? Mit dem Klassenerhalt greifen bekanntlich die teuren Kaufklauseln für Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak. Daran schließen sich die Fragen an: Wer will den Verein verlassen? Und für welchen Spieler wird aktuell überhaupt ein marktgerechter Preis bezahlt? Natürlich muss auch klar abgesteckt werden, wie der Kader künftig aussehen soll. Auf welchen Positionen muss die Mannschaft ergänzt werden und wie können eventuelle Abgänge durch Zugänge kompensiert oder durch Spieler aus den eigenen Reihen ersetzt werden.

Das ist der Blick in die Zukunft, aber auch die vergangene Saison muss aufgearbeitet werden. Warum hat Werder bestimmte Probleme einfach nicht in den Griff bekommen? Ich denke da zum Beispiel an die vielen Gegentore, gerade nach gegnerischen Standardsituationen. Über einen langen Zeitraum war die Mannschaft nicht 100-prozentig fit. Woran lag das? Gab es Probleme in der Saisonvorbereitung? Und natürlich: Warum waren so viele Spieler verletzt? Und warum waren die Ausfallzeiten oft extrem lang? Der athletische und der medizinische Bereich müssen genau durchleuchtet werden.

Gute Entwicklung bei Friedl

Die Entwicklung der Spieler ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Warum haben viele nicht die erhofften Fortschritte gemacht oder konnten nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen? Dass Florian Kohfeldt generell keinen Spieler besser macht, kann man sicherlich nicht behaupten. Marco Friedl hat sich zum Beispiel in den letzten Wochen der Saison gut entwickelt.

Dazu muss sich das Trainerteam fragen, ob die Zusammenarbeit untereinander und mit dem gesamten Staff optimal gelaufen ist. Auch ob der Kader richtig zusammengestellt war, muss analysiert werden. Gab es genügend Alternativen auf allen Positionen, um flexibel auf die Situation zu reagieren? War es für den Trainer möglich, mit den vorhandenen Spielern die Ausrichtung der Mannschaft für jedes Spiel nach seinen Wünschen vorzunehmen?

Klar ist, dass nicht alle neuen Spielern eingeschlagen sind wie erhofft. Auch die Scouting-Abteilung muss sich hinterfragen. Dazu kommt die Nachwuchsarbeit. Da wird bei Werder viel getan, aber in den vergangenen Jahren haben es nur wenige Spieler aus der Werder-Jugend dauerhaft zu den Profis geschafft. Johannes Eggestein hat sich bislang auch nicht richtig durchgesetzt. Somit bleiben nur Maximilian Eggestein und Philipp Bargfrede als Positivbeispiele für die Jugendarbeit übrig.

Keine einfachen Antworten

Ich bin mir sicher, dass sich die Werder-Verantwortlichen all diese Fragen und noch viele Fragen mehr ebenfalls stellen. Die Probleme sind derart komplex, dass es nicht eine einfache Antwort gibt. Es wäre zu kurz gegriffen, jetzt nur zu fordern, dass der Trainer oder der Sportchef gehen muss. Es gibt keine Garantie dafür, dass es mit einem neuen Trainer oder einem neuen Sportchef besser läuft.

Keine Frage: Bei Werder findet sich niemand, der in der abgelaufenen Saison fehlerfrei gearbeitet hat. Aber Fehler passieren auch anderen Vereinen. Wichtig ist jetzt, dass die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse aus ihrer Analyse ziehen und Veränderungen in die Wege leiten, die Werder wieder in eine bessere Zukunft führen. Hierbei ist es unerheblich, ob die derzeit handelnden Verantwortlichen diese Maßnahmen umsetzen und damit hoffentlich erfolgreich sind oder andere, denn es geht um den SV Werder Bremen und um nichts anderes.

Dieter Eilts (55)

schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. Der Ehrenspielführer der Bremer, Europameister von 1996 und ehemalige U21-Nationaltrainer schaut bei Werders Spielen genau hin und analysiert die Leistungen der Mannschaft.