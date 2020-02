Bei Werder nun mehr denn je gefragt: Ehrenspielführer Clemens Fritz, auch Leiter der Scoutingabteilung. (nordphoto)

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, auch bei Werder. Deshalb wird neben Sportchef Frank Baumann auch Clemens Fritz mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Leipzig fahren - auf Wunsch von Florian Kohfeldt, wie der Trainer am Mittwoch erklärte. Neben Kohfeldt und Baumann soll auch Fritz mit einzelnen Spielern reden. Solche Gespräche sollen in den Tagen in Leipzig in verschiedenen Konstellationen stattfinden, teils in Gruppen, aber auch einzeln.

„Clemens ist sehr erfahren, was diese Situationen angeht“, weiß Kohfeldt, „er hat als Kapitän solche schwierigen Phasen häufig durchgemacht. Ich erhoffe mir, dass er eine weitere Perspektive einbringt. Er entscheidet ja nicht über die Aufstellung oder den Kader, deshalb empfinden manche Spieler es vielleicht eher als beratend, wenn Clemens mit ihnen redet.“

„Er spricht die Dinge klar an“

Denn Kohfeldt schätzt an Fritz nicht nur die Eigenschaften Höflichkeit und Eloquenz, sondern vor allem auch, „dass er die Dinge klar anspricht“. Genau das könne Werder in diesen Tagen durchaus helfen, auch wenn das „natürlich nicht eine der wichtigsten Maßnahmen“ sei. Kohfeldt erklärt: „Man muss in solchen Situationen alle Ressourcen ausschöpfen, die man im Verein hat. Und da gehört Clemens Fritz natürlich dazu.“

Auch der bei Werder angestellte Sportpsychologe Andreas Marlovits wird im Trainingslager dabei sein und mit einzelnen Spielern sowie mit der gesamten Mannschaft arbeiten. „Er ist aber eine dauerhafte Begleitung und nicht nur für Krisenzeiten da“, erklärt Kohfeldt.