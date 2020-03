Auch in Freiburg darf bei Werders nächstem Gegner bis Ende März nur noch ohne Zuschauer gespielt werden. (dpa)

Am kommenden Montag steigt nach derzeitigem Stand erstmals in Werders Bundesliga-Historie ein Geisterspiel im Weserstadion. Doch damit nicht genug. Nicht nur die Partie gegen Bayer Leverkusen am 16. März (20.30 Uhr) dürfte ohne Publikum stattfinden, auch zur anschließenden Auswärtspartie beim SC Freiburg wird kein Publikum zugelassen. Die Stadt Freiburg hat am Dienstag ebenfalls sämtliche Großveranstaltungen ab einer Besucherzahl von 1000 Menschen untersagt. Das Verbot gilt vorläufig bis zum 31. März, lediglich unter Ausschluss der Öffentlichkeit dürften Sportereignisse wie eine Bundesliga-Begegnung stattfinden. Werder-Fans könnten sich demnach eine Reise in den Breisgau sparen.

Ob es am Ende tatsächlich so weit kommt, hängt auch mit der Deutschen Fußball-Liga zusammen. Zu Beginn der kommenden Woche soll es eine außerordentliche Mitgliederversamlung mit allen Vereinen zum Thema Coronavirus und den Folgen für den Spielbetrieb geben. „Die DFL wird sich mit dem DFB und der Uefa hinsichtlich möglicher Terminflexibilität dahingehend austauschen, ob eine Verlagerung von Liga-Spieltagen bis Ende Mai theoretisch möglich sein könnte“, teilte der Ligaverband mit.