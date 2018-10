Als Claudio Pizarro am 28. August 1999 sein Bundesliga-Debüt feierte, stand Frank Baumann ebenfalls auf dem Rasen. Während der Peruaner immer noch spielt, obwohl er am Mittwoch seinen 40. Geburtstag feiert, ist Baumann schon seit mehr als zwei Jahren Werders Sportchef - und bezeichnet Pizarro nicht nur deshalb als „Phänomen“. „Es ist erstaunlich, dass einer, der nur drei Jahre jünger ist als ich, in der Bundesliga nicht nur rumsteht, sondern topfit rumläuft.“

Dem Job als Profifußballer werde Pizarro auch an seinem runden Geburtstag pflichtbewusst nachgehen, sagt Baumann. Erst wolle der Sportchef dem Stürmer alles Gute wünschen, „vor allem Gesundheit“. Danach sei es für Pizarro ein ganz normaler Arbeitstag. „Er wird nicht frei bekommen und muss zum Training antreten. Das macht er aber auch gerne“, sagte Baumann. „Die Familie ist hier, glaube ich. Er wird sicher abends schön essen gehen. Die Mannschaft wird ihm ein Ständchen singen. Ansonsten muss er natürlich einen ausgeben, wie das bei uns üblich ist.“

Seit er Pizarro vor fast 20 Jahren kennengelernt hat, schätzt Baumann dessen „brutale Freude“ am Fußballspielen: „Auch wenn er damit kein Geld verdienen könnte, glaube ich, dass er mit Spaß jeden Tag gegen den Ball treten würde.“ Zuschauen können die Fans ihm dabei nicht, an Pizarros Geburtstag trainiert Werder wie schon am Dienstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit.