Max Kruse zog sich beim Stadtderby gegen Hertha BSC einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu. (nordphoto)

Drei Bundesliga-Spiele ohne den verletzten Max Kruse hat Union Berlin bestritten, und das Fehlen des Topscorers war kaum zu bemerken. Die Eisernen holten gegen die Bayern und Stuttgart jeweils einen Punkt, ehe sie Dortmund besiegten. Nur im Pokal lief es nicht rund: Union schied gegen den Zweitligisten Paderborn aus. „Ich bin schon ein bisschen überrascht, wie gut Union den Ausfall von Max aufgefangen hat“, sagt Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz. „Max tut mit seiner Qualität natürlich jeder Mannschaft gut.“

Am kommenden Sonnabend empfängt Werder nun Union Berlin, und der frühere Bremer Kapitän Kruse wird wegen seines Muskelbündelrisses im Oberschenkel weiterhin fehlen. Das mache die Aufgabe aber nicht einfacher, wie Fritz betonte: „Uns erwartet ein hartes Stück Arbeit. Union tritt mit viel Selbstvertrauen auf und steht nicht umsonst auf Platz sechs. Die Mannschaft hat eine unheimliche Wucht und Präsenz.“ Insbesondere auf die Berliner Standardsituationen gelte es zu achten, „aber wir haben eine gute Stabilität bei Standards und wollen das gegen Union fortführen“, sagte Fritz.

Da der Fokus bei Werder in dieser Woche voll auf dem Union-Spiel liegt, bleibt kein Raum für große Silvesterfeierlichkeiten am Donnerstag. „Wir befinden uns in einer normalen Woche der Spielvorbereitung“, betonte Fritz. „Jeder Spieler wird sich vernünftig auf Union vorbereiten. Ich gehe davon aus, dass keiner unnötig die Sektkorken knallen lässt.“