Niklas Moisander hat es getan. Milos Veljkovic hat es getan. Philipp Bargfrede und Fin Bartels musste man sowieso nicht lange bitten, zuletzt hatte sich dann auch noch Ludwig Augustinsson eingereiht: In den letzten Monaten verlängerte ein Werder-Profi nach dem anderen seinen Vertrag in Bremen. Wie die "Bild" berichtet, könnte der nächste Kandidat für eine Verlängerung Jiri Pavlenka heißen.

Bereits am Sonntag hatte Sportchef Frank Baumann angekündigt, dass man sich mit weiteren Spielern in Verhandlungen befindet. Kandidaten gibt es noch einige, etwa Max Kruse (Vertrag bis 2019), Maximilian Eggestein (Vertrag bis 2020) – oder eben Pavlenka. Dessen Vertrag läuft noch bis 2020, und diese zwei Jahre soll der Tscheche Werder auch erhalten bleiben. "Es ist eher der Plan, dass er in zwei Jahren geht", hatte Florian Kohfeldt noch vor wenigen Wochen erläutert. "Das ist mit Pavlenka besprochen, so ist auch seine eigene Planung."

Damit Werder nicht nur sportlich, sondern auch finanziell von der starken Entwicklung des Keepers profitieren kann, müsste Pavlenkas Vertrag bis dahin jedoch noch einmal verlängert werden. Und genau das ist derzeit der Plan, verriet Baumann der "Bild": "Wir befinden uns mit Jiri in Gesprächen über eine Verlängerung." Diese würde auch ein Pavlenkas Leistungen entsprechend nach oben angepasstes Gehalt miteinschließen.

Hier geht's zum Artikel bei der "Bild".