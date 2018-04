In wenigen Wochen läuft der Vertrag von Zlatko Junuzovic aus, noch immer ist unklar, wo der 30-Jährige seine Karriere fortsetzen wird. In Bremen? Oder doch bei einem anderen Klub? Aus den USA soll es nach Informationen von MEIN WERDER Interessenten geben, nach Angaben der "Bild" möchte aber auch Werders Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart den Mittelfeldspieler verpflichten. Demnach seien die Schwaben auf der Suche nach einem neuen Spielmacher für die kommende Saison, heißt es in dem Artikel. Sogar Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. "Von Stuttgarter Seite heißt es, Junuzovic habe derzeit wohl andere Pläne, sei aber ein sehr guter Spieler", schreibt die "Bild".

Zuletzt wurde Junuzovic auch mit einer Rückkehr in die Heimat in Verbindung gebracht, RB Salzburg könnte nach österreichischen Medienberichten sein künftiger Arbeitgeber werden. Die "Bild" bringt aber auch noch einen Klub aus England ins Spiel. So soll Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ein mögliches Engagement in Erwägung ziehen.

Den kompletten Artikel der "Bild" gibt es hier.