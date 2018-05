Lieber ungefähr richtig als genau falsch. Dazu hat vor vielen Saisons schon der vom Fußball total unberührte Herr von Goethe geraten. Es wäre ungefähr richtig von Bayerns Torwart Sven Ulreich gewesen, am vergangenen Dienstag den genau falschen Rückpass von Corentin Tolisso in die Innenstadt von Madrid zu brettern. Werder Bremen hat dagegen in den vergangenen Monaten sehr viel ungefähr richtig gemacht.

Diese Saison wird mit einer Punktzahl enden zwischen den aktuellen 38 und 44 im Optimalfall, einer schlechteren Ausbeute als in der vorherigen Spielzeit. Immerhin: Werder könnte als "Nummer eins im Norden" abschließen. Na ja, wenn die Sonne tief steht, werfen auch die Zwerge lange Schatten. Seit acht Jahren haben die Bremer maximal 45 Punkte erreicht und den internationalen Wettbewerb lediglich interessiert beobachtet. Die Rückrunden der vergangenen beiden Saisons aber zeigten, dass da mehr drin ist als die Rolle der grün-weiß-grauen Maus zwischen Abstiegsangst und Mittelmaßambitionen.

Mehr als Oberschrankenwärter

Was ist in Zukunft ungefähr richtig? Ein Wort reicht: Kontinuität. Der von Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann eingeschlagene Weg sollte rigoros fortgesetzt werden. Die Verpflichtung von Thomas Schaaf dürfte das optimieren. Bei jeder anderen Person als eben Schaaf und auch bei vielen anderen Vereinen würde ich immer fragen: Was soll das? Technischer Direktor – ist das mehr als Oberschrankenwärter? Schaaf aber hat im Fußball alles und noch etwas mehr erlebt. Er hat das W in Herz und Seele. Die Ausbildungsmannschaften und ihre Trainer bekommen mit ihm einen veritablen Impulsgeber, die Führungsebene einen ausgebufften Berater. Der Wert von Erfahrung zeigt sich gerade wieder in der Bundesliga: Den ältesten Kader mit dem ältesten Trainer hat – Bayern München. Vorteilhaft auch, dass Schaaf nicht an einem unterernährten Ego leidet. So wird er Kohfeldts Status nicht untergraben, sondern stärken.

Eine beträchtliche Schwächung droht Werder durch die Berge baren Geldes, die aus der Premier League verblasen werden. Jiri Pavlenka ist durch seine Glanzleistungen deshalb schon fast unangenehm aufgefallen. Sprachschwierigkeiten hätte er in England nicht. Ein seriöses Schweigen wird überall verstanden. Thomas Delaney hat dagegen schon davon gesprochen, dass ihn die Insel reizt. Wenn er im Schaufenster der WM jetzt eine gute Figur macht, wird Baumanns Telefon noch etwas öfter klingeln. Möglicherweise auch wegen Max Kruse?! Die Achse Pavlenka-Delaney-Kruse ist pures Werder-Gold. Alle drei wissen sicher, was sie an Bremen haben. Aber bei der Frage "Geld oder Liebe" ist schon vielen blümerant geworden.

Abschied von Junuzovic

Baumeister Baumann hat noch einiges zu basteln, zum Beispiel Bittencourt auf den Bremer Court bitten! Aber heute verabschiedet sich erst mal Zlatko Junuzovic, einer der besten österreichischen Exporte seit Erfindung des Wiener Schnitzels. Nebenbei könnte man Leverkusen noch mal auf das Pokal-Aus ansprechen, die ungeschlagene Heimserie ausbauen und damit ein Signal für die nächste Saison setzen. Da wird dann alles richtig gemacht. Und wenn nicht? Dann hilft der Dichter Eugen Roth: "Ein Mensch sieht ein und das ist wichtig: Nichts ist ganz falsch und nichts ganz richtig."

Unser Kolumnist

Lou Richter (57) wurde dem TV-Publikum durch die Moderation der Sat.1-Sportsendung „ran“ bekannt. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Thomas Eichin, Christian Stoll und Klaus-Dieter Fischer schreibt Lou Richter für MEIN WERDER, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.

