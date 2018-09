Das Spiel gegen die Frankfurter Eintracht war keine zwei Minuten alt, da hätte es das erste Mal brenzlig werden können für Werder: Jetro Willems hatte sich auf dem linken Flügel der Hausherren durchgesetzt und den Ball flach nach innen zu Sebastien Haller und Mijat Gacinovic weitergespielt, die sich per Doppelpass hinter die Werder-Abwehr kombinieren wollten. Haller hätte nur noch Jiri Pavlenka vor sich gehabt – aber Milos Veljkovic machte einfach einen langen Schritt und fing den Pass im eigenen Strafraum in aller Seelenruhe vor dem Eintracht-Stürmer ab.

Es war ein Bild, dass sich durch die Partie ziehen sollte: Haller, eine wuchtige, kopfballstarke Sturmspitze, konnte sich trotz guter Form kaum gefährliche Abschlüsse erarbeiten und wurde nur mit seinem Elfmetertreffer gefährlich. In der 82. Minute foulte Veljkovic den Franzosen noch einmal gelbwürdig. Kein böses Vergehen, aber eines, das zeigte: Gegen Werders WM-Teilnehmer hatte man als Angreifer an diesem Sonnabend keinen angenehmen Nachmittag zu erwarten.

Defensiv präsentiert sich Veljkovic derzeit stabiler als über manche Strecken der Vorsaison. Im Februar etwa war der Innenverteidiger wegen sich häufender kleiner Fehler in die Kritik geraten. Florian Kohfeldt hatte sich damals demonstrativ vor Veljkovic gestellt. „Würde er den Erfolg gefährden, würde ich ihn nicht dauerhaft bringen“, hatte Kohfeldt klargestellt. Gewisse „Wellen“ in der Entwicklung seien bei einem jungen Spieler schließlich normal.

Der Auftakt in die Saison wirkt, als sollte Werders Chefcoach damit recht behalten: Der erst 22-jährige Serbe agierte in einer phasenweise hektischen Partie durchweg routiniert und souverän. Besonders in der Viertelstunde nach dem Ausgleich, als Werder durch die Verletzung von Jiri Pavlenka verunsichert war und die Hausherren auf den Führungstreffer drängten, behielt Veljkovic die Nerven und klärte ein ums andere Mal brenzlige Situationen.

Damit scheint Veljkovic mehr und mehr von seinem Status als Lernender im Abwehrverbund zu emanzipieren. Der serbische Nationalspieler könnte in dieser Saison den nächsten Schritt machen, mehr werden als nur der unauffällige Nebenmann von Schlüsselspieler Niklas Moisander. Kann Veljkovic seine Form konservieren, könnte er einen ähnlichen Weg gehen wie Maximilian Eggestein im Mittelfeld – und sich ein wenig zum Juniorchef aufschwingen, zu jemandem, an dem sich auch auf Sicht weitere junge Spieler orientieren können.

Doch nicht nur die reife Leistung gegen den Ball überzeugte, auch im Spielaufbau kam Veljkovic ein wichtiger Part zu. Besonders charakteristisch für Veljkovics Spiel sind seit jeher die starken Diagonalbälle, die der Rechtsfuß vom rechten Halbraum auf den linken Flügel schlägt und die gerade bei stark verschiebenden gegnerischen Ketten immer wieder freien Raum im vorderen Spielfelddrittel finden können.

Werder nutzt dieses taktische Mittel sehr bewusst: Immer wieder ziehen einzelne Offensivakteure ihre Gegenspieler ins Zentrum, um auf dem Flügel Platz zu schaffen, in dem ein anderer Mitspieler auf Veljkovics öffnende Bälle wartet. Max Kruses Großchance in der 16. Minute etwa ging ein solches Veljkovic-Zuspiel auf Yuya Osako voraus. Sicher könnte der Serbe neben diesem Spielzug noch etwas mehr Variation in sein Aufbaurepertoire einstreuen – aber schon jetzt bereichert Veljkovic mit seinen Stärken nicht nur den Bremer Defensivverbund, sondern auch das Ballbesitzspiel.