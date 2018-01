Die Erwartungen sind hoch. „Er ist ein Spieler, dem wir kurzfristig die Bundesliga zutrauen“, sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt über Neuzugang Marco Friedl. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler ist für die kommenden eineinhalb Jahre vom FC Bayern ausgeliehen und soll in dieser Zeit möglichst viel Spielpraxis sammeln und beweisen, dass er das Potenzial eines Topspielers besitzt.

Nimmt Friedl in Bremen also die Entwicklung, die ihm viele zutrauen, stehen am Ende alle Beteiligten auf der Gewinnerseite: Friedl, Bayern und Werder. So wie einst im Fall Philipp Lahm, der in Stuttgart zum Star reifte. Oder wie im Fall Toni Kroos, der in Leverkusen den entscheidenden Schritt hin zu einer Weltkarriere machte. Eine Übersicht.

Markus Babbel (Hamburger SV, Juli 1992 bis Juni 1994):

Babbel wechselt mit acht Jahren zum FC Bayern. Der Abwehrspieler kommt früh auf zwölf Bundesligaspiele für die Münchner, ehe er im Sommer 1992 für zwei Jahre an den Hamburger SV verliehen wird. Dort ist Babbel Stammspieler und wird mit dem HSV einmal Tabellenelfter und einmal Tabellenzwölfter. Nach seiner Rückkehr zu den Bayern setzt er sich auch dort durch und gewinnt unter anderem viermal die deutsche Meisterschaft und einmal den UEFA-Pokal.

Samuel Kuffour (1. FC Nürnberg, Januar bis Juni 1996):

Der ghanaische Abwehrspieler macht im Oktober 1994 mit 18 Jahren sein erstes Bundesligaspiel für den FC Bayern und kommt anschließend immer mal wieder zum Einsatz – der große Durchbruch gelingt ihm aber noch nicht. Deshalb wird Kuffour Anfang 1996 für ein halbes Jahr zum 1. FC Nürnberg verliehen, macht dort zwölf Spiele, kann den Abstieg in die zweite Liga aber auch nicht verhindern. Die Bayern holen Kuffour zurück und feiern mit ihm als Stammspieler Titel um Titel. Höhepunkt ist der Gewinn der Champions League 2001.

Philipp Lahm (VfB Stuttgart, Juli 2003 bis Juni 2005):

Er ist das Musterbeispiel für ein rundum gelungenes Leihgeschäft. Lahm gilt bei den Bayern früh als kommender Topspieler, hat zu Beginn seiner Karriere mit Bixente Lizarazu und Willy Sagnol aber zwei Weltklassespieler auf den Außenverteidigerpositionen vor sich. Hermann Gerland, damals Amateurtrainer der Bayern und Förderer von Lahm, empfiehlt dem damaligen Stuttgarter Trainer Felix Magath im Sommer 2003, Lahm für zwei Jahre auszuleihen. Gesagt, getan. Beim VfB reift Lahm zu einem Jungprofi von Erstligaformat, qualifiziert sich mit den Schwaben zweimal für den Europapokal – und setzt sich anschließend auch bei den Bayern durch. Es folgt eine Bilderbuchkarriere mit dem Weltmeistertitel 2014 als Höhepunkt.

Georg Niedermeier (VfB Stuttgart, Januar 2009 bis Juni 2010):

Der Abwehrspieler durchläuft sämtliche Nachwuchsmannschaften des FC Bayern, schafft bei den Profis aber nicht den Durchbruch. Im Januar 2009 wird er deshalb an den VfB Stuttgart ausgeliehen, spielt regelmäßig – aber nicht überragend. Die Bayern stimmen deshalb 2010 einem festen Wechsel zu den Schwaben zu. Heute steht Niedermeier beim SC Freiburg unter Vertrag, aber fast nie auf dem Platz.

Toni Kroos (Bayer Leverkusen, Januar 2009 bis Juni 2010):

2006 wechselt der Mittelfeldspieler von Hansa Rostock zu den Bayern. Ein Jahr später rückt er in den Profikader auf und debütiert als damals jüngster Bayern-Spieler der Geschichte in der Bundesliga. Unter Neu-Trainer Jürgen Klinsmann steht er auch in der Saison 2008/2009 mehrmals in der Startelf, kann sich aber nicht dauerhaft durchsetzen. Um Spielpraxis zu sammeln, wird Kroos Anfang Januar 2009 für eineinhalb Jahre an Bayer Leverkusen verliehen. Dort entwickelt sich der Jungprofi unter Trainer Jupp Heynckes zum absoluten Topspieler und kehrt im Sommer 2010 zu den Bayern zurück. Heute gehört Kroos, Weltmeister von 2014 und bei Real Madrid unter Vertrag, zu den besten Spielern der Welt.

David Alaba (1899 Hoffenheim, Januar bis Juni 2011):

Im Februar 2010 spielt der Österreicher im Alter von 17 Jahren und 232 Tagen erstmals für die Bayern-Profis im DFB-Pokal – und ist damit aktuell der jüngste Fußballer, der in einem Pflichtspiel der Münchner zum Einsatz gekommen ist. Ansonsten aber sitzt Alaba anfangs meist nur auf der Bank. Als die Bayern im Januar 2011 Luiz Gustavo von 1899 Hoffenheim verpflichten, wechselt Alaba im Gegenzug für ein halbes Jahr als Leihspieler in den Kraichgau. Dort macht er 17 Bundesligaspiele, ehe er im Sommer zu den Bayern zurückkehrt. Heute ist er Stammspieler beim deutschen Rekordmeister.

Mehmet Ekici (1. FC Nürnberg, Juli 2010 bis Juni 2011):

Der gebürtige Münchner wird in der Nachwuchsabteilung des FC Bayern ausgebildet und gilt als großes Talent. Anfang 2010 unterschreibt Ekici seinen ersten Profivertrag, kommt unter Trainer Louis van Gaal aber nicht zum Zug. Im Sommer 2010 wird der Mittelfeldspieler deshalb für ein Jahr an den 1. FC Nürnberg verliehen und überzeugt dort in 32 Bundesligaspielen (drei Tore, neun Vorlagen). Werder wird auf Ekici aufmerksam und kauft ihn für fünf Millionen Euro vom FC Bayern. In Bremen erfüllt er die hohen Erwartungen jedoch nie und verabschiedet sich drei Jahre später in die Türkei.

Mitchell Weiser (1. FC Kaiserslautern, Januar bis Juni 2013):

Wie der Vater, so der Sohn. Mitchell Weiser startet seine Karriere wie Papa Patrick beim 1. FC Köln und unterschreibt im Sommer 2012 als 18-Jähriger beim FC Bayern. Um Spielpraxis zu sammeln, wird er nur ein halbes Jahr später zum 1. FC Kaiserslautern verliehen. Weiser macht 13 Spiele für den FCK, kehrt dann zum FC Bayern zurück – und kommt meist nur noch in der U23 zum Einsatz, weil Profitrainer Pep Guardiola nicht mit ihm plant. Seit 2015 steht Weiser bei Hertha BSC unter Vertrag.

Julian Green (Hamburger SV, September 2014 bis Juni 2015):

Dass eine Leihe auch negative Folgen für die Karriere haben kann, beweist Julian Green in der Saison 2014/2015 beim Hamburger SV. Der US-amerikanische Nationalspieler gilt als neue Sturmhoffnung, hat bei den Bayern aber mit Thomas Müller, Mario Mandzukic und Claudio Pizarro zu starke Konkurrenz. Im September 2014 wird er deshalb für ein Jahr zum HSV verliehen. Dort kommt er aber nur viermal zum Einsatz. Im Februar 2015 weigert sich Green, für die U23 des HSV in der Regionalliga zu spielen, erhält eine Abmahnung und ist danach außen vor. Nach seiner Rückkehr zu den Bayern läuft es ebenfalls nicht, inzwischen spielt Green beim Zweitligisten Greuther Fürth.

Pierre-Emil Höjbjerg (FC Augsburg, Januar bis Juni 2015):

Der Däne wird beim FC Kopenhagen ausgebildet und wechselt 2012 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern. In den Jahren danach absolviert Höjbjerg 17 Bundesligaspiele für den Rekordmeister, ehe er im Januar 2015 für ein halbes Jahr zum FC Augsburg verliehen wird. Der Stürmer ist Stammspieler dort und erreicht am Ende mit dem FCA beinahe sensationell den fünften Tabellenplatz. Höjbjerg wird daraufhin erneut für ein Jahr abgegeben, diesmal an den FC Schalke 04, macht 23 Ligaspiele und landet erneut auf Platz fünf. Zu den Bayern kehrt er danach nicht mehr zurück. Stattdessen spielt er nun beim englischen Erstligisten FC Southampton.