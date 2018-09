Die Konkurrenzsituation bei Werder ist gerade in der Offensive groß. Das betrifft natürlich auch Milot Rashica, der am Mittwoch in der Medienrunde seine Situation bei Werder einschätzte. Seine wichtigste Erkenntnis: „Auf der Bank zu sitzen, motiviert dich im nächsten Training und im nächsten Spiel alles zu geben.“ Der Kosovare sieht sogar einen Vorteil durch die vielen Offensivspieler: „Wir haben viele neue und gute Spieler, aber der Konkurrenzkampf macht uns stärker.“

Zuletzt trumpfte er jedoch mit dem Freistoß zum 2:1-Siegtreffer in Frankfurt kurz vor Schluss groß auf. Er habe sich sehr über sein Tor und den Sieg in Frankfurt gefreut, aber jeder gebe sein Bestes und der Trainer entscheide, wer spielt, betonte Rashica nochmal. Einen Anspruch, wegen seines Treffers nun öfter Freistöße zu schießen, stellt der 22-Jährige nicht: „Wir haben einige, die das können.“

Über den Treffer hatte ja auch ein Tipper aus Herne gejubelt, der durch Rashicas Tor bei einer Wette aus einem Euro gleich 250.000 Euro machen konnte. Dazu sagte der Werder-Profi: „Am Flughafen in Pristina habe ich dafür einen Mann getroffen, der durch mein Tor gegen Frankfurt Geld verloren hat. Er war aber nicht böse.“

Außerdem blickte der Außenstürmer auf den Heimsieg mit Kosovo gegen die Färöer-Inseln zurück. „Erst das Tor in Frankfurt und dann der erste Sieg mit der Nationalmannschaft in einem Pflichtspiel. Es war großartig, die Atmosphäre war fantastisch“, sagte Rashica über ein historisches Spiel. Es war der erste Pflichtspielsieg überhaupt. „Der Sieg gibt uns Stärke und war für mich persönlich eine große Motivation.“