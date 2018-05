Thomas Delaney - Dänemark

Länderspiele: 25

Länderspieltore: 4

WM-Teilnahmen: -

EM-Teilnahmen: -

Vor 20 Jahren ist Thomas Delaney das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen. Im Juni 1998 saß er mit seinem Vater und seinen Großeltern im Stade Bollaert-Delelis im französischen Lens und sah den 1:0-Sieg von Dänemark, seinem Heimatland, im Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien. Delaney war damals erst sechs Jahre alt, doch den Stadionbesuch von damals hat er erst kürzlich wieder als eine seiner schönsten Kindheitserinnerungen bezeichnet. Das erklärt vielleicht, warum sich der Mittelfeldspieler von Werder so sehr auf die Weltmeisterschaft in diesem Sommer in Russland freut.

Thomas Delaney, inzwischen 26 Jahre alt, wird dann nämlich, sofern nichts Unerwartetes mehr dazwischen kommt, zum zweiten Mal in seinem Leben bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Diesmal als Spieler, als Leistungsträger sogar. Entsprechend groß sind die Erwartungen von Delaney, auch an sich selbst, und das, „obwohl ich keine Ahnung habe, was genau auf mich zukommt“. Da nützt ihm auch die Erfahrung aus etlichen Europapokalspielen mit dem FC Kopenhagen nichts. „Klar, die Champions League ist echt nett“, sagt Delaney. Aber eine Weltmeisterschaft? „Das ist das feinste Turnier, das es im Weltfußball gibt.“

Es ist zugleich die größte Bühne, die sich einem Fußballprofi bietet. Das weiß auch Delaney, der das Turnier als Sprungbrett in die englische Premier League nutzen möchte. Deshalb will er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen. In Gruppe C werden es Delaneys Dänen mit Frankreich, Australien und Peru zu tun bekommen. Eine machbare Aufgabe, weshalb Delaney bereits das Achtelfinale zum Minimalziel erklärt hat. „Frankreich ist die beste Mannschaft“, sagt er, „aber wir wollen dahinter auf Platz zwei landen. Das sollte unser Ziel sein.“

Das finden wohl auch ziemlich viele Dänen. Delaney hat in den vergangenen Monaten jedenfalls eine hohe Erwartungshaltung bei seinen Landsleuten festgestellt, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Danish Dynamite bei den bisherigen vier WM-Teilnahmen recht überzeugend aufgetreten ist. Nur 2010 war bereits nach der Vorrunde Schluss, da war der Kader aber auch nicht annähernd so gut besetzt wie in diesem Jahr. Mit Delaney. Mit Christian Eriksen, dem Superstar vom englischen Topklub Tottenham Hotspur. Mit dem Ex-Bremer Jannik Vestergaard. Und mit Kasper Schmeichel im Tor.

Schmeichel schließt, wenn man so will, auch den Bogen von Dänemarks aktueller Mannschaft zu ihrer legendärsten. Peter Schmeichel, Kaspers Vater, stand 1992 im Tor jener Dänen, die sensationell Europameister wurden. „Dieser Erfolg war sensationell“, sagt Delaney. Für die Spieler von heute ist er jedoch Segen und Fluch zugleich. „Denn egal, was wir erreichen“, sagt Delaney, „an die ‚92er-Mannschaft wird nie wieder jemand herankommen.“ (hop)

Die WM-Gegner der Dänen (Gruppe C)

Peru - Dänemark: Samstag, 16. Juni, 12.00 Uhr, Kasan

Dänemark - Australien: Donnerstag, 21. Juni, 14.00 Uhr, Samara

Dänemark - Frankreich: Dienstag, 26. Juni, 16.00 Uhr, Moskau





Ludwig Augustinsson - Schweden

Länderspiele: 14

Länderspieltore: -

WM-Teilnahmen: -

EM-Teilnahmen: 1

Ein Jahr lang hatte Ludwig Augustinsson Zeit, um den deutschen Fußball richtig gut kennenzulernen. Vor der laufenden Saison wechselte er vom FC Kopenhagen zu Werder. Was er seitdem in der Bundesliga erlebt hat, stimmt den Linksverteidiger offensichtlich ziemlich pessimistisch für die große Aufgabe, die in diesem Sommer vor ihm liegt. Augustinsson nimmt mit Schweden an der WM in Russland teil und trifft im zweiten Vorrundenspiel auf Deutschland. Kampfansagen an den amtierenden Weltmeister spart sich der 24-Jährige allerdings. Er gibt sich stattdessen sehr bescheiden und betont: Es könne nur das Ziel der Schweden sein, als Gruppenzweiter weiterzukommen.

Dann benutzt er eine Formulierung, die immer wieder fällt, wenn eine deutsche Nationalmannschaft bei einem Turnier antritt: „Die Deutschen sind Maschinen.“ Augustinsson sagt das mit viel Respekt. Er vergleicht die deutsche mit der französischen Nationalmannschaft, gegen die Schweden in der WM-Qualifikation antrat, und kommt zu folgendem Ergebnis: „Frankreich ist manchmal etwas arrogant. Deswegen haben wir sie zu Hause geschlagen. Deutschland gibt dagegen immer 100 Prozent. Das macht es so schwierig, gegen sie zu spielen.“

Seine Hoffnungen setzt Augustinsson daher in die anderen zwei Gruppenpartien: „Das erste Spiel gegen Südkorea wird ein Schlüsselspiel. Der Gegner ist schwer einzuschätzen. Zum Abschluss wartet mit Mexiko unser größter Konkurrent im Kampf um Platz zwei.“ Ein Vorrunden-Aus wie bei der EM 2016 in Frankreich will Augustinsson nicht noch einmal erleben. Damals stand er im schwedischen Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Inzwischen ist der 14-fache A-Nationalspieler als Linksverteidiger gesetzt.

Auch bei Werder ist der aktuell angeschlagene Augustinsson nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Wechselgerüchte um ihn gab es seit seinem Wechsel immer wieder. Wenn der Schwede nun bei der WM stark aufspielen sollte, würden sicherlich noch mehr dazukommen. „Die WM ist ein großes Schaufenster“, weiß Augustinsson. Dennoch fahre er nicht mit dem Gedanken nach Russland, sich dort für andere Vereine empfehlen zu müssen. „Ich bin glücklich bei Werder und kann mich hier noch weiterentwickeln. Ich habe nicht den Stress, unbedingt wechseln zu müssen“, betont Augustinsson. „Ich nehme es, wie es kommt.“

Erst einmal wolle er einfach nur eine gute WM mit Schweden spielen, erklärt der Linksverteidiger. Verzichten muss das Team bei diesem Vorhaben auf Superstar Zlatan Ibrahimovic, der bei seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft bleibt. Augustinsson muss schmunzeln, als es um seinen ehemaligen Mitspieler geht. „Jeder redet über ihn, das ist immer so bei Zlatan“, sagt er. „Ein Spieler seiner Qualität würde uns natürlich helfen, aber bei Zlatan weißt du nie. Vielleicht taucht er auch bei der WM auf.“ (crb)

Die WM-Gegner der Schweden (Gruppe F)

Schweden - Südkorea: Montag, 18. Juni, 14.00 Uhr, Nischni Nowgorod

Deutschland - Schweden: Samstag, 23. Juni, 20.00 Uhr, Sotschi

Mexiko - Schweden: Mittwoch, 27. Juni, 16.00 Uhr, Jekaterinburg





Milos Veljkovic - Serbien

Länderspiele: 2

Länderspieltore: -

WM-Teilnahmen: -

EM-Teilnahmen: -

Weltmeister? War er schon. 2015. 2:1 nach Verlängerung im Finale gegen Brasilien. Klingt alles enorm beeindruckend, doch Milos Veljkovic wiegelte ab. Es sei schließlich die U 20-Weltmeisterschaft gewesen, sagt der Werder-Verteidiger. Die „richtige“ Weltmeisterschaft sei dann doch etwas ganz anderes. „Da muss man sich komplett neu beweisen.“ Die Chancen stehen gut, dass der 22-Jährige die ganz große Bühne betritt und mit Serbien an der WM in Russland teilnimmt. Zuletzt wurde er zumindest immer nominiert, wenn ein Länderspiel anstand.

Nun muss Veljkovic abwarten, wie das endgültige Aufgebot aussieht, das bis zum 4. Juni benannt wird. „Ich hoffe sehr, dass ich dabei bin, habe aber noch nicht mit dem Trainer darüber gesprochen“, sagt er. Der Trainer heißt übrigens Mladen Krstajic und trug früher das Werder-Trikot. Vielleicht bringt das einige Pluspunkte. Ansonsten kann Veljkovic darauf verweisen, dass er zum unumstrittenen Stammspieler in der Bundesliga aufgestiegen ist. Solide, schnörkellos, sicher im Aufbauspiel und zumeist ohne grobe Fehler – so kennt man den Serben in Bremen.

Die Konkurrenz im Nationalteam ist allerdings groß. Routinier Branislav Ivanovic (Zenit St. Petersburg), der aktuell verletzte Matija Nastasic (FC Schalke), Nikola Maksimovic (Spartak Moskau) und der Ex-Bremer Dusko Tosic (Besiktas Istanbul) melden ebenfalls Ansprüche auf einen Platz in der Innenverteidigung an. Veljkovic ist mit seinen bisher zwei A-Länderspielen in der Rolle des Herausforderers. Das weiß er. „Andere Spieler hatten einen größeren Anteil an der WM-Qualifikation. Das respektiere ich, aber ich will so viele Spiele wie möglich machen“, sagt Veljkovic.

Besonders gerne würde der Werder-Profi im zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz auflaufen, daraus macht er keinen Hehl. Veljkovic wurde in Basel geboren und ist dort aufgewachsen. „Jedes Spiel bei der WM ist ein spezielles Spiel, aber gegen die Schweiz ist es noch spezieller“, verdeutlicht er. „Meine Familie und viele Freunde leben dort.“ Vor sieben Jahren bestritt Veljkovic sogar eine Partie für die U 16-Auswahl der Schweiz. „Es war aber immer mein Traum, für Serbien zu spielen“, betont er. Dort liegen seine familiären Wurzeln, und als der serbische Verband 2012 anfragte, war klar, wie er sich entscheiden würde.

Danach durchlief Veljkovic die Junioren-Nationalteams als Teil der goldenen Generation, die U 20-Weltmeister wurde. Inzwischen sind mehrere der großen Talente in die serbische A-Mannschaft aufgestiegen, etwa Spielmacher Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom. „Es sind nicht so wenige von uns, die es gepackt haben“, sagt Veljkovic. „Es geht gut voran.“ Beim Finalgegner von 2015 sieht es dagegen anders aus: Nur Gabriel Jesus (Manchester City) etablierte sich im brasilianischen A-Nationalteam. In Russland könnte Veljkovic den Stürmerstar bald wiedertreffen. (crb)

Die WM-Gegner der Serben (Gruppe E)

Costa Rica - Serbien: Sonntag, 17. Juni, 14.00 Uhr, Samara

Serbien - Schweiz: Freitag, 22. Juni, 20.00 Uhr, Kaliningrad

Serbien - Brasilien: Mittwoch, 27. Juni, 20.00 Uhr, Moskau