Es ist kalt an diesem Novembermorgen – bitterkalt. Einige unerschütterliche Werder-Fans haben sich trotzdem auf den Weg zum Trainingsplatz gemacht. Sie trippeln von einem Bein auf das andere, während sie frierend auf die Mannschaft warten. Ihr Atem bildet Wolken in der klaren Morgenluft. Als sie da so stehen und zum Stadion blicken, läuft jemand aus der entgegengesetzten Richtung an ihnen vorbei. Er trägt einen Werder-Trainingsanzug und Laufschuhe, doch wirklich Notiz nimmt niemand von ihm. Justin Eilers schlängelt sich nach seiner Reha-Einheit unbemerkt durch die wartenden Fans und geht weiter zur Kabine – nach einem Selfie oder einem Autogramm fragt ihn niemand.

Der 29-Jährige hat sich daran gewöhnt. „Ich habe eben noch nie etwas zeigen können bei den Profis, weil ich nur verletzt war“, sagt der Stürmer, der 2016 von Dynamo Dresden zu Werder kam. Im Fußball ist das eine lange Zeit, aber ginge Eilers heute durch die sächsische Landeshauptstadt, würden ihn mit großer Sicherheit immer noch zahlreiche Fans bestürmen. In Dresden riefen sie ihn „Fußballgott“. Da war Eilers der Torschützenkönig, der Torschütze des Monats, der Star der Mannschaft. „Dresden und Bremen sind wirklich zwei Extreme“, sagt er. „In Dresden war der Bekanntheitsgrad hoch. Ich wurde immer erkannt und ständig angesprochen. Hier in Bremen weiß ich gar nicht, ob man Justin Eilers auf dem Schirm hat.“

Im grauen Jogginganzug sitzt Eilers in den Katakomben des Weserstadions. Seine schwarze Kappe hat er nach hinten gedreht. Auf den ersten Blick sieht der drahtige 1,86-Meter-Mann fit aus. Er wirkt, als könnte er bald auf dem Platz stehen und sich seinen Traum von der Bundesliga erfüllen, doch der Eindruck täuscht. Der grüne Rasen des Weserstadions ist zwar nur wenige Meter Luftlinie entfernt, aber bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg für Justin Eilers, der mit den Folgen eines Kreuzbandrisses kämpft. „Anfang Januar möchte ich teilweise ins Training einsteigen, um im Februar wieder spielen zu können“, sagt er.

„Von Tag eins an verletzt“

Vor zwei Jahren schoss Eilers die Dresdener mit 23 Treffern in 38 Drittliga-Spielen zum Zweitliga-Aufstieg – und empfahl sich damit für Werder. Alles lief perfekt, doch plötzlich ging fast alles schief. Erst machten ihm Hüftprobleme zu schaffen, dann musste er an der Leiste operiert werden. „Ich kam in einen neuen Verein und lernte meine Mitspieler gar nicht richtig kennen. Ich hatte gar nichts mit ihnen zu tun, weil ich von Tag eins an verletzt war. Es ist sehr, sehr schwierig, das alles zu verarbeiten“, erinnert sich Eilers an die ersten Monate in Bremen. Der Angreifer gilt als Spaßvogel, doch wenn er über sein Verletzungspech spricht, wirkt er nachdenklich und sagt Sätze wie diesen: „Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es einfach ist, die Gedanken positiv zu halten.“

Auf einen Rückschlag folgte der nächste. Wenn es „nur“ die Hüfte und die Leiste gewesen wären, wäre Eilers jetzt vielleicht ein Bestandteil der Bundesliga-Mannschaft. Doch als er durch Einsätze in der U23 gerade wieder auf dem Weg zur alten Form war, kam es im Training zu einem folgenschweren Zweikampf mit Serge Gnabry. Eilers verdrehte sich dabei unglücklich das Knie, das vordere Kreuzband und das Innenband rissen. „Ich wollte in der Vorbereitung auf die neue Saison zeigen, dass man auf mich setzen kann hier im Verein. Dann kam der nächste Schicksalsschlag vier Tage vor dem Urlaub. Mental ist es sehr schwierig für mich, damit umzugehen“, sagt Eilers.

In dunklen Momenten denkt der 29-Jährige oft an die Phase zurück, in der seine Karriere beinahe vorbei gewesen wäre, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Von Eintracht Braunschweig war er 2009 zum VfL Bochum gewechselt. „Als junger Spieler hat man gedacht, dass der Weg von alleine nach oben führt“, erzählt Eilers. „Ich hatte dann viel Verletzungspech in Bochum, saß nur auf der Tribüne oder spielte in der Zweiten. Um den Spaß am Fußball zurückzubekommen, habe ich in Goslar einen Neuanfang in der Oberliga gestartet. Das war eine ganz, ganz schwierige Zeit, aber diese Zeit hat mich gestärkt.“

Wieder im Lauftraining

Eilers, der vor rund fünf Jahren noch in der fünften Liga kickte, musste sich die Chance bei Werder verdammt hart erarbeiten. Aufgeben ist da keine Option. Klar, er ist nachdenklicher geworden durch all die Rückschläge, „aber Selbstmitleid oder Selbstzweifel sind völlig fehl am Platz“, sagt Eilers. Immerhin sieht er inzwischen einen Silberstreif am Horizont. Das Knie fühlt sich inzwischen wieder gut an. Ein Muskelfaserriss, der ihn in der Reha-Phase um einige Wochen zurückwarf, ist ausgeheilt. „Ich habe endlich mit dem Lauftraining angefangen“, erzählt Eilers. Es sind kleine Schritte, doch es geht voran. Wenn es denn etwas Gutes an einem Kreuzbandriss gebe, dann das: „Ich weiß ungefähr, wann ich wieder da bin. Bei meiner ersten Verletzung wusste man überhaupt nicht, wann es weitergeht.“

Das Ziel, einmal in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen, habe er weiterhin vor Augen, betont Justin Eilers. Er ist aber auch realistisch genug, um zu wissen, dass bis dahin noch sehr viel Arbeit auf ihn wartet. „Wenn ich fit bin, muss ich erst Selbstverständlichkeiten wieder aufbauen“, sagt er. „Ich werde versuchen, mich über die U23 durch meine Leistungen anzubieten, um meine Chance zu erhalten. Wann es soweit ist, steht in den Sternen.“

Dass er es immer noch schaffen kann bei Werder, davon ist der schnelle Stürmer aber überzeugt. „Ich glaube, dass ich das Potenzial besitze. Jemand wie ich, der unbekümmert ist und zum ersten Mal seine Chance erhält, könnte vielleicht weiterhelfen.“ Irgendwann wird er dann vielleicht nicht mehr unerkannt an den Werder-Fans vorbeihuschen können. Bis es so weit ist, sieht Eilers die Sache positiv: „Es ist doch auch ganz angenehmen, unerkannt durch die Stadt zu gehen. Und manchmal werde ich ja erkannt, weil ich ab und zu mit Max Kruse unterwegs bin.“