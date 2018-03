Es gibt in der Bundesliga nicht viele Feldspieler, die noch keine Minute dieser Saison verpasst haben, lediglich sechs Profis gehören zu diesem illustren Kreis. Neben Her­thas Mar­vin Plat­ten­hardt, Naldo (Schalke), Chris­ti­an Gün­ter (Freiburg) und Stutt­garts Ben­ja­min Pa­vard (21) stand bislang tatsächlich die komplette Innenverteidigung von Borussia Mönchengladbach immer auf dem Rasen, wenn der Ball rollte. Matthias Ginter und Jannik Vestergaard brauchen offenbar keine Pausen, aber nicht nur das macht die beiden besonders: Der Däne und der Badener sind auch noch das torgefährlichste Innenverteidigerduo der Liga. Vestergaard sind drei Tore gelungen, Ginter vier. Damit haben sie über 20 Prozent der 31 Gladbacher Treffer erzielt, was für die beiden Defensivspezialisten einerseits eine spektakuläre Bilanz ist. Andererseits führt diese Statistik allerdings zu einer schmerzlichen Frage: Was ist mit den Offensivspielern los?

In einer Bundesliga, in der immer mehr Klubs auf einen von Zufällen geprägten Balleroberungs- und Umschaltfußball setzen, gehören die Gladbacher ja eigentlich zur kleiner werdenden Fraktion von Teams, die in jeder Partie versuchen, mit einem kultivierten Kombinationsspiel vors gegnerische Tor zu kommen. Doch dort beginnt die Krise. Lars Stindl war seit November an keinem Gladbacher Tor mehr beteiligt, Thorgan Hazard wartet seit fünf Partien auf einen Treffer, und Raffael fällt immer wieder verletzt aus oder wirkt irgendwie matt und unfit. Seit dem erstaunlichen 2:1 gegen den FC Bayern aus dem vergangenen November liegt eine seltsame Schwere über vielen Spielen der Borussia. „Diese Mannschaft ist absolut sauber und in Ordnung, aber sie beschäftigt sich gerade sehr, sehr, sehr, sehr mit der Situation – das ist eigentlich schön, aber auch hinderlich“, hat Sportdirektor Max Eberl neulich gesagt.

Mangel an Leichtigkeit

Die Struktur im Spiel ist ebenso vorhanden wie die Qualität der Einzelspieler, aber es mangelt an Leichtigkeit und Esprit. Immerhin haben sie am vorigen Wochenende nach zuvor vier Niederlagen ohne eigenen Treffer mal wieder gewonnen, bezeichnenderweise durch einen spektakulären Fernschuss von Christoph Kramer, der sicher nicht so geplant war. „Da hatte ich das hart erarbeitete Glück am Fuß“, sagt der Mittelfeldspieler.

Die Stürmer waren unterdessen erneut harmlos, und auch nach dem Coup von Hannover bleibt die Gesamtbilanz des Jahres 2018 bescheiden. Fünf ihrer sieben Bundesligapartien haben sie verloren, und mit der Analyse tun sie sich schwer. „Wir müssen keine generellen Dinge verändern“, betont Eberl immer wieder, der die leise Trainerdebatte, die unter den Fans und in Teilen des Umfeldes geführt wird, für völlig deplatziert hält.

Enormes Verletzungspech

Vielmehr sind es in Mönchengladbach die berühmten Details, die sich derzeit nicht zu einem Gesamtbild des Erfolges zusammenfügen wollen. Es wird viel über das sogenannte Spielglück diskutiert: Mal haben sie Pech mit Schiedsrichterentscheidungen wie beim 1:2 in Köln, gegen Dortmund (0:1) blieb ein wilder Sturmlauf ungekrönt, weil Torhüter Roman Bürki einen überragenden Tag erwischt hatte, „außerdem haben wir in der Rückrunde viel Verletzungspech“, sagt Trainer Hecking.

Diese bunte Mixtur unterschiedlicher Gründe ist einerseits beruhigend, weil weder ein radikaler Umbruch im Team noch eine neue Philosophie im Klub erforderlich ist. Aber die Suche nach schnellen Lösungen bleibt kompliziert. Sicher ist, dass im Sommer neue Angreifer kommen sollen, aber nachdem immer wieder die Harmlosigkeit der Offensive thematisiert wird, merkt Eberl auch an, dass das Team „besser verteidigen“ müsse. Das klingt erst mal überraschend angesichts der Konstanz in der Viererkette, aber tatsächlich haben nur vier Bundesligisten noch mehr Gegentreffer zugelassen. Auch die beiden unumstrittenen Abwehrtürme Verstergaard und Ginter gehören also zum Bild einer bislang sehr grauen Mönchengladbacher Rückrunde.