Noch wartet Sebastian Langkamp für Werder auf sein Startelf-Debüt. Der 30-Jährige, im Januar aus Berlin an die Weser gewechselt, nimmt seine Rolle als Ergänzungsspieler auf der Innenverteidigerposition ohne zu murren hin. Wird er eingewechselt, verrichtet Langkamp bislang einen soliden Job. Auch Florian Kohfeldt ist von der Qualität des bisherigen Reservisten überzeugt. "Er hatte schon wichtige Einsätze für uns, auch wenn sie nicht so lang waren", betonte Kohfeldt auf der Pressekonferenz vor der Partie in Augsburg am Sonnabend.

Dabei musste Werders Chefcoach gar nicht so weit zurückgehen, um ein Beispiel zu finden: Am Montagabend, beim 3:1-Erfolg über den 1. FC Köln, ersetzte Langkamp in der 83. Minute Florian Kainz. Keine leichte Aufgabe: Der Gegner warf in dieser Phase alles nach vorne, Werder hingegen musste sich nach der Umstellung von Vierer- auf Dreierkette neu formieren. In der Nachbetrachtung erwies sich die Einwechslung von Langkamp aber als genau der richtige Impuls. "Danach gab’s keine Kölner Chancen mehr", bilanzierte Kohfeldt.

Dass Langkamp dennoch keine Chance von Anfang an erhält, hat einerseits mit der Position im defensiven Zentrum zu tun, andererseits damit, dass Niklas Moisander und Milos Veljkovic zuletzt überzeugten. "Wenn man gewisse Automatismen hat, wenn die Jungs sich eingespielt haben und alle in Form sind", so Kohfeldt, "dann tut man sich da natürlich etwas schwerer damit, zu wechseln." Keine Entscheidung gegen Langkamp, sondern für das bewährte Duo also. Das wisse auch der Spieler, versicherte Kohfeldt: "Wir sind da komplett auf einer Wellenlänge."

Auch gegen seinen Ex-Klub ist also nicht zwingend mit Langkamps Startelf-Debüt zu rechnen – auch, wenn die kopfballstarken Augsburger und die angekündigte Manndeckung für Top-Torjäger und Werder-Schreck Michael Gregoritsch (sechs Tore in fünf Spielen gegen den SVW) durchaus Argumente für den 1,91 Meter großen Kopfballspezialisten sein könnten. Ob von Beginn an oder als Einwechselspieler zur Absicherung: Kohfeldt zumindest sieht in Langkamp einen "Innenverteidiger, auf den ich mich komplett verlassen kann".