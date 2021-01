Steht Ömer Toprak gegen Borussia Mönchengladbach wie gewohnt in der Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen - oder lässt sein Körper keine Englische Woche zu? (gumzmedia / Andreas Gumz)

Der Innenverteidiger ist seit Wochen einer der wichtigsten Spieler im Team, aber mit seiner Verletzungshistorie auch ein rohes Ei, dass keinen Schlag zu viel abbekommen sollte. Englische Wochen sind für Spieler wie Ömer Toprak eigentlich Gift – und schon am Samstag geht es mit dem Gastspiel bei Hertha BSC weiter. Kohfeldt muss sich also entscheiden, ob er das Risiko eingehen will, den 31-Jährigen nach dessen 90-Minuten-Eöninsatz gegen den FC Augsburg auch in diesen Partien von Anfang an zu bringen.

Mit Toprak sind die Chancen, in Gladbach etwas zu holen, in jedem Fall größer. Wenngleich ihn sein Ersatz Niklas Moisander im DFB-Pokal sehr gut vertreten hatte – allerdings hieß der Gegner kurz vor Weihnachten Hannover 96, ein Zweitligist. Im Borussia-Park wartet dagegen ein Champions-League-Achtelfinalist.

So oder so: Neben Toprak oder Moisander werden Milos Veljkovic und Marco Friedl die Dreierkette bilden, die Theodor Gebre Selassie und Felix Agu (erneut für den verletzten Ludwig Augustinsson) bei Ballbesitz des Gegners sicher verlängern werden.

Im Mittelfeld ist das Trio Maximilian Eggestein, Jean Manuel Mbom und Kevin Möhwald gesetzt – genauso wie im Angriff Josh Sargent, der aktuell allerdings mehr Arbeiter als Stürmer ist. Gegen Augsburg durfte Davie Selke neben ihm beginnen, fand aber bei allem Einsatz keine Bindung zum Spiel. Gut möglich, dass Romano Schmid für ihn beginnen darf, um mit seiner Geschwindigkeit und seinem Spielwitz die berühmten Nadelstiche zu setzen. Die Gastgeber sind in jedem Fall gewarnt: Im Herbst 2019 zauberte Schmid mit dem Wolfsberger AC in der Europa League im Borussia Park und feierte einen sensationellen 4:0-Erfolg der Österreicher. Wenn das kein gutes Omen ist...